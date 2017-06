Sinodo, un questionario rivolto ai giovani

È online da qualche ora il sito con il questionario che la Chiesa cattolica rivolge ai giovani in vista del Sinodo dei vescovi a loro dedicato che si terrà nell’ottobre 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

L’iniziativa, come ha indicato ieri la Segreteria generale del Sinodo in una nota, invita le nuove generazioni a interagire e partecipare nel cammino di preparazione dell’evento sinodale.

In particolare, come detto, il sito include un questionario online rivolto direttamente ai giovani in diverse lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese). Le risposte dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Sinodo entro il 30 novembre 2017. Esse faranno parte dell’ampia consultazione che la Segreteria Generale sta svolgendo a tutti i livelli del popolo di Dio.

Per raggiungere il portale, cliccare qui.

(Red)