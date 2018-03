Sposarsi in chiesa? Una sfida e un’opportunità

di Ilaria Sargenti

Il teologo e canonista luganese don Arturo Cattaneo ha appena pubblicato un opuscolo per aiutare i fidanzati nella preparazione al matrimonio. Un libro che, facendo tesoro dei suggerimenti di papa Francesco, trova le parole, le motivazioni e gli esempi che toccano «le fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per invitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la sfida del matrimonio» (Amoris laetitia, n. 40). Oltre ai fondamenti del matrimonio, nell’agile opuscolo non mancano consigli, come le ormai note “tre paroline” suggerite dal Papa («permesso, grazie e scusa»), il decalogo del buon litigante e quello del buon ascoltatore, o ancora inviti alla visione di film sui vari temi affrontati.

Dalle nostre parti, i matrimoni cattolici sono in costante diminuzione. Come far comprendere - don Cattaneo - il senso di “sposarsi in chiesa”? Non è un rischio – nonostante un’accurata preparazione – per una coppia che vive lontana dall'esperienza di fede e di comunità ecclesiale?

Anche questo è parte della sfida. Promettere un amore per sempre potrebbe sembrare quasi impossibile, eppure – fa notare il Papa – ciò «è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata» (n. 124). Sposarsi in chiesa significa quindi riconoscere che l’amore coniugale può attraversare tutte le prove e mantenersi fedele, in virtù del «dono della grazia che lo fortifica e lo eleva» (n. 124).

È un rischio? Sì, ma è anche un’opportunità. Il matrimonio costituisce infatti un’occasione affinché i coniugi, scoprendo il magnifico disegno di Dio, si avvicinino a Lui, si rendano conto che ogni amore ha la sua origine in Dio e nel più grande atto d’amore della storia, quello di Gesù che dà la vita per noi.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME LUNEDÌ 9 APRILE AL CENTRO SAN GIUSEPPE DI LUGANO ALLE 20.15

Oltre all’autore sarà presente don Willy Volonté, delegato episcopale per la Pastorale familiare e alcune coppie impegnate nella preparazione dei fidanzati al matrimonio.