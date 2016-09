Suor Isa e il suo amore per gli ultimi di Haiti

Al termine della canonizzazione di Madre Teresa, papa Francesco ha ricordato la missionaria spagnola uccisa ad Haiti due giorni prima. «In questo momento - ha detto - vorrei ricordare quanti si spendono al servizio dei fratelli in contesti difficili e rischiosi. Penso specialmente a tante religiose che donano la loro vita senza risparmio». «Preghiamo in particolare - ha continuato - per la suora missionaria spagnola, suor Isabel, che è stata uccisa due giorni fa nella capitale di Haiti, un Paese tanto provato, per il quale auspico che cessino tali atti di violenza e vi sia maggiore sicurezza per tutti. Ricordiamo anche altre suore che, recentemente, hanno subito violenze in altri Paesi».

Suor Isabel Solá Matas, delle Religiose di Gesù-Maria, era molto impegnata nel sostegno alle fasce più umili e povere di Haiti e viveva con loro dopo il terremoto del 2010. Aveva aiutato a ricostruire case, si impegnava come infermiera e per alleviare le sofferenze di quanti avevano subito amputazioni a causa del sisma.

L’assassinio è avvenuto la mattina del 2 settembre mentre la religiosa di 51 anni, originaria di Barcellona, era alla guida della sua automobile in una strada centrale della capitale dell’Isola, Port-au-Prince. È stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco durante un probabile tentativo di furto. Stando a quanto riportato dalla polizia locale, infatti, le sono stati rubati la sua borsa e altri oggetti personali.

«Conoscevo suor Isa da tanti anni», scrive una sua amica, suor Marcella, nel sito che sostiene la sua Associazione ad Haiti (www.vilajitalyen.org). «Avevamo vissuto insieme accolte nel seminario nei giorni dopo il terremoto del 2010. Lei aveva perso tutto: consorelle rimaste ferite sotto le macerie ed evacuate dai soccorsi, casa, scuola. Aveva perso tutti i suoi bambini di prima elementare e se ne sentiva responsabile perché in quel momento lei era fuori dalla scuola e li aveva sentiti gridare, piangere, cercare aiuto. Poi la seconda terribile scossa e solo il silenzio. Non se l’era mai perdonato. Aveva vissuto sotto una tenda canadese per mesi senza voler neanche entrare in cappella per le preghiere o la Messa a cui assisteva restando in giardino con il sacerdote che le portava la comunione fuori. I superiori l’avevano riportata in Spagna dove era stata aiutata a recuperarsi ed aveva chiesto di tornare in Haiti ricominciando da capo. La casa, la scuola, la farmacia con l’ambulatorio, il laboratorio di protesi per i tanti amputati che la città accoglie. Il lavoro vocazionale, le prime postulanti, l’accompagnamento per verificare le vocazioni. Le avevo proposto di venire a lavorare a Waf, prendendo in mano la clinica. Era stata contenta dell’idea ed aspettava che la futura novizia partisse per il noviziato per essere libera di coinvolgersi con noi».

In questi mesi suor Isa era infatti presa dal rapporto con alcune giovani che sarebbero entrate nel noviziato: «Le spiaceva non avere più tempo per seguire altre cose, ma le era stato affidato questo compito e lo faceva con generosità. Mi aveva chiesto di poter mandare le future novizie in esperienza da me, a Waf, inserite nella casetta dei bimbi portatori di handicap». La storia di suor Isa ci ricorda la condizione di vita della gente ad Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo.

(Red)