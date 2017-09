A Taizé, dove Dio bussa al cuore dei giovani

Questa di Taizé è l’ultima tappa di un cammino estivo costellato da tante proposte per le nuove generazioni maturate dalla vitalità della Chiesa in Ticino attraverso la Pastorale giovanile diocesana, l’Azione Cattolica, gli esploratori, Lourdes, i movimenti e i Grest. Nella cittadella interconfessionale francese ha avuto luogo un campo estivo riservato a giovani tra i 18 e i 35 anni. Un incontro con 4mila ragazzi da tutta Europa che ha lasciato il segno nella ventina di ticinesi che vi ha preso parte.

«Con l’aiuto degli amici ho capito un po’ di più il cristianesimo», racconta Claudio, 17 anni, di Riva San Vitale. Gli fa eco Beatrice, sua coetanea, di Camorino: «Credo che le tre parole migliori per descrivere Taizé siano amore, condivisione e semplicità. L’amore è (o dovrebbe essere) la base di ogni nostra azione e a Tiazé si manifesta soprattutto nella condivisione di pasti, tende, preghiere, idee e vite. La semplicità invece ci aiuta a capire quali siano le cose davvero essenziali della nostra vita, come per esempio la relazione con gli altri e l’amore per il prossimo». Irene, 19 anni, di Bedano è stata colpita dall’esperienza comunitaria: «Una cosa importante che ho messo a tema e ho tentato di imparare è capire chi tiene a te e chi ti guarda con uno sguardo sincero, sereno, sorridente, sempre. Ti senti capita e avverti che ci si prende cura gli uni degli altri, come una famiglia», racconta.