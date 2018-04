Taizé, respiro nella quotidianità

L’esperienza di un gruppo di giovani della Diocesi di Lugano in pellegrinaggio, come ormai da tradizione, nella località francese, dove sono presenti ragazzi da tutto il mondo.

È diventato ormai una tradizione il pellegrinaggio, nelle vacanze pasquali, dei giovani ticinesi a Taizé. I 25 ragazzi sono arrivati nella serata di giovedì nella località francese dove vi rimarranno fino a domani. Come ogni settimana, a Taizé sono presenti migliaia di ragazzi da tutto il mondo e insieme si vive il triduo pasquale: il venerdì con l’Adorazione della croce e la Passione di Cristo; il sabato con la veglia della luce e la domenica con la Messa di Pasqua.

Il gruppo ticinese è ormai consolidato e, accanto ai veterani, vi sono alcuni che provano per la prima volta questa esperienza. «Stiamo vivendo il ritmo di Taizé - ci racconta don Rolando Leo, accompagnatore del gruppo - con i tre momenti di preghiera giornalieri, le riflessioni bibliche e la condivisione a gruppi linguistici». Nel pomeriggio qualche ora di libertà in cui «ci si può spendere nei lavori di pubblico servizio per mantenere decoroso il contesto; altrimenti si è liberi di riposare, di pregare, di colloquiare, o di percorrere la souce Sant’Etienne, un’oasi di silenzio, preghiera e lettura. Poi, alle 17.30, molto liberamente, vi è la possibilità d partecipare ai workshop, che propongono riflessione su varie tematiche come il rapporto tra fede e scienza, la storia di frére Roger, la storia della comunità... Dopo la cena, infine la preghiera con la veglia comunitaria».

Dennis Pellegrini, membro del comitato Taizé-Ticino, ci racconta che sta vivendo il suo terzo pellegrinaggio nella località francese: «ciò che mi spinge è un desiderio interiore di pace, di silenzio, per ritrovare me stesso, ma anche per condividere bei momenti con tanti amici che vivono questo percorso. Definirei questi giorni come un profondo respiro nella mia storia quotidiana».

(S.G.)