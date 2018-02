Tra la sete di amore e la fame di dignità

di Silvia Guggiari

Nella periferia di Calcutta, megalopoli indiana di 14 milioni di abitanti, tra la miseria più totale e la ricchezza più elitaria, tra le 250 mila persone nate e cresciute in mezzo alla strada senza identità e senza qualcosa di cui vivere, c’è un luogo particolarmente importante per i piccoli indiani che crescono con una speranza di un futuro migliore e per alcuni ticinesi che in questo luogo credono e spendono energie, tempo e denaro. ABC, ovvero Centro Asha Bavan “Casa dell’accoglienza”, è un istituto dove quotidianamente vengono seguiti bambini e bambine con gravi disabilità di varia natura, fisica e cerebrale in un contesto di aiuto globale. A sognare e fondare il centro fu nel 2002 Dominique Lapierre, noto giornalista francese e autore di molti best sellers internazionali, primo fra tutti La città della gioia. Dopo l’incontro sconvolgente con Madre Teresa, Lapierre decide di devolvere tutti i guadagni dei suoi libri per le opere in India. Negli anni, sostenuto dalla moglie, Dominique, arriva a fondare una quindicina di centri, molti dei quali autosufficienti, altri destinati a scomparire, altri ancora salvati da diverse realtà. La prima opera, ad esempio, era un centro per lebbrosi che è stato poi rilevato da un gruppo di inglesi.

Sono Marialuisa e Giovanni Pedrazzini a parlarci della realtà dell’istituto di Calcutta, tanto lontana e diversa dal Ticino, ma che ha segnato i loro cuori per sempre, tanto che nel 2011 hanno fondato l’Associazione “Amici di Dominique Lapierre in Ticino” con l’obiettivo di sostenere il centro.

«All’ABC - spiega Giovanni -vengono presi a carico centinaia di bambini: i meno gravi vengono reinseriti nella società; gli altri vengono seguiti da fisioterapisti ed ergoterapisti. Negli anni è diventata una realtà estremamente importante per le aree rurali di Calcutta: questo Centro sta infatti diventando una struttura di eccellenza per la presa a carico dei disabili in India ed è per questo che ce lo siamo presi tanto a cuore».

L’ABC è oggi un centro molto complesso, formato da molteplici attività: oltre all’istituto di disabili con al suo interno un laboratorio ortopedico d’eccellenza che fabbrica protesi non solo per i bambini del centro, ma anche per gli esterni e gli adulti, vi sono l’attività a favore delle donne maltrattate e abbandonate, i centri diurni e diverse scuole nelle aree remote del nord del Bengala. L’attività dell’Associazione ticinese è mirata al Centro di Calcutta che «fino a un paio di anni fa - raccontano i coniugi Pedrazzini - accoglieva 300 bambini e ne seguiva in regime diurno fino a 500. Recentemente, a seguito di un’importante crisi finanziaria, si è vista la necessità di diminuire i posti disponibili nell’istituto.