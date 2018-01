Ultimo giorno del Papa in Perù

Papa Francesco conclude oggi la sua visita in Perù e con essa il suo 22/mo viaggio internazionale, che lo ha portato anche in Cile, il sesto in cui ha toccato Paesi dell’America Latina. La giornata finale, con appuntamenti esclusivamente pastorali, si svolgerà tutta a Lima.

Alle 9.15 locali (le 15.15 in Svizzera) il Pontefice presiederà la Preghiera dell’Ora Media con le religiose di vita contemplativa (suore di clausura) nel santuario del Senor de los Milagros. Alle 10.30 (le 16.30 svizzere) è prevista la preghiera alle reliquie dei santi peruviani nella cattedrale. Alle 10.50 (16.50 svizzere) l’incontro con i vescovi nel Palazzo Arcivescovile. Seguirà alle 12.00 (le 18.00 in svizzere) la recita dell’Angelus nella storica Plaza de Armas.

Il Papa sarà quindi, alle 12.30 (le 18.30 svizzere), a pranzo con il suo seguito alla Nunziatura Apostolica, che lo ha ospitato in questo suo soggiorno peruviano. Alle 16.15 (le 22.15 svizzere) l’evento centrale della giornata, conclusivo della visita nel Paese latino-americano: la messa nella Base aerea “Las Palmas“, nella quale sono attese oltre 800 mila persone.

Al termine, dopo l’arrivo in aeroporto e la breve cerimonia di congedo, la partenza alle 18.45 (le 00.45 di domani in Svizzera) con direzione Roma-Ciampino, dove l’arrivo è previsto domani alle 14.15.