Un anno per (ri)scoprire San Nicolao

Sta per terminare un anno denso di proposte per riscoprire, o scoprire, la figura di San Nicolao della Flüe, patrono della Svizzera. Questo uomo, contadino, giudice, soldato, marito e padre, eremita, ha parlato e ancora parla a tutti. Nessuno si è sentito escluso: pubblicazioni, conferenze, veglie, una sacra rappresentazione, un concerto, una tenda itinerante, un pellegrinaggio diocesano il Lunedì di Pentecoste e altri privati, una giornata in tema per i bambini lo scorso 1. maggio. E negli scorsi giorni - fulcro degli eventi vista la festa liturgica del Santo che si tiene proprio oggi - la Messa presieduta dal vescovo Valerio e la fiaccolata, due momenti avvenuti nella parrocchia di San Nicolao a Lugano-Besso.

Significative le parole di mons. Lazzeri durante la riflessione sulla Parola di Dio: «Davvero, Nicolao ha sperimentato sulla propria pelle e fino in fondo le parole del Signore, che il profeta Isaia ci fa sentire nella prima lettura: “i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore”. Niente di prefabbricato, di convenzionale, di codificato, era lì pronto per lui per contenere e dare forma all’urgenza che lo abitava».

Richiamandosi alla parabola del padrone e degli operai della vigna, il Vescovo ha sottolineato che «il contratto che ti ha dato sicurezza durante tutta la giornata e magari ti ha anche aiutato a resistere al caldo e alla stanchezza causata dal lavoro non è privo di valore, verrà rispettato. Quanto di più però c’è da scoprire di ciò che Dio può fare in una vita umana!». Quindi Nicolao, con la sua vita, la sua preghiera e la sua amicizia, «continui a tenere anche noi aperti, in ogni condizione di vita, in ogni vocazione, in ogni momento della vita e in ogni circostanza della storia, al dono di Dio, sempre più grande di quello che abbiamo finora ricevuto».