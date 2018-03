"Un capo deve saper servire"

"Chi comanda deve servire, il vostro capo vostro deve essere il vostro servitore". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa al carcere di Regina Coeli, spiegando il senso della lavanda dei piedi, servizio che "era fatto dagli schiavi".

"Gesù capovolge l'abitudine storica e culturale dell'epoca ma anche di oggi, un bravo capo, sia dove sia, deve servire", ha sottolineato il Papa.

Parlando dei capi che non sanno mettersi al servizio degli altri, il Papa ha poi sottolineato: "Pensiamo alla storia, non al presente perché ognuno ha sempre l'opportunità di cambiare vita e non si può giudicare. Pensiamo al passato: se i capi avessero capito l'insegnamento di Gesù, se invece di essere crudeli e uccidere gente avessero fatto questo", mettersi al servizio degli altri, "quante guerre non sarebbero state fatte".

(Ats)