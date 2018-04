Un cuore che ascolta la chiamata alla gioia

SPECIALE SABATO - Alcune riflessioni in vista della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che verrà celebrata domenica 22 aprile anche nella Diocesi di Lugano.

di Emanuele Costa*

È con questa affermazione «non siamo immersi nel caso» che papa Francesco inizia il suo messaggio per la prossima Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni che si terrà domenica 22 aprile. Credo che questa affermazione possa essere il punto di partenza di ogni ragionamento e di molte domande che tutti gli uomini e le donne di qualsiasi età dovrebbero porsi: chi sono io, chi mi chiama, chi devo ascoltare, a cosa sono chiamato, quale è il mio progetto di vita.

Papa Francesco ci dice con chiarezza che la nostra vita e la nostra presenza su questa terra sono frutto di una vocazione divina, di una chiamata alla gioia. La gioia è un desiderio di tutti, ma cosa significa, come si trova? Lo stesso papa Francesco ce ne indica la strada: «… si tratta di ascoltare, discernere e vivere la Parola che ci chiama dall’alto». Tutto quindi inizia con l’ascolto della parola, la parola con la “P” maiuscola, quella che viene dall’alto, trasmessaci nei testi sacri dell’Antico Testamento e resa ancora più viva ed attuale nel Nuovo Testamento.

Naturalmente l’ascolto non basta, perché per poter poi vivere la Parola è necessario il discernimento, quel processo mentale che ci porta a capire di quale gioia stiamo parlando: la gioia dell’amare, dell’essere positivi, dell’essere coraggiosi anche nei momenti difficili e nelle difficoltà, la gioia del servire; in sintesi, sempre nelle parole di papa Francesco, «la gioia del Vangelo che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli». Ecco la seconda vocazione: una chiamata all’amore e al servizio da cui nessuno è escluso, anche se ognuno di noi risponde in modi diversi e specifici, personali o ecclesiali.

In quest’anno dedicato al Sinodo dei giovani una particolare attenzione è rivolta da tutta la Chiesa a loro, tutti, nessuno escluso, in uno sforzo per mettersi in ascolto dei loro bisogni e preoccupazioni, per capirli e per accompagnarli in un percorso di maturazione alla ricerca del loro progetto di vita. In questo sforzo tutti siamo interpellati, gli anziani in modo particolare, chiamati dal Santo Padre a contribuire con la loro memoria e la loro saggezza.

Tanti e diversi sono i progetti di vita, ma uno in particolare viene ricordato in occasione della Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, ben inquadrato in una frase del messaggio di papa Francesco: «È bello, ed una grande grazia, essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei fratelli». È per questi nostri fratelli che hanno scelto la via del sacerdozio e della vita consacrata che tutti noi laici cristiani siamo chiamati a pregare, pronti ad accompagnarli ed esser loro vicino, con ammirazione e con riconoscenza.

“Dammi un cuore che ascolta” è lo slogan proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana per la preparazione di questa giornata di preghiera per le vocazioni. Accogliamo questo invito e rinnoviamo il nostro impegno di cristiani ad essere davvero con la mente e con il cuore in ascolto della Parola e di viverla ogni giorno, nel nostro lavoro, nelle nostre famiglie, nei nostri rapporti con i giovani. Poi ci penserà Nostro Signore a mandarci le nuove e sante vocazione di cui la nostra società ha tanto bisogno.

*Serra Club Lugano