Un cuore grande che accoglie i migranti

di Silvia Guggiari

Quello che colpisce nel parlare con suor Olga è il suo entusiasmo, così grande e così travolgente. I suoi occhi sono pieni di vitalità, anche loro raccontano della missione che da anni questa consacrata porta avanti in terra siciliana. Una terra segnata da un’emergenza senza confini, toccata da una miriade di culture che quotidianamente irrompono sulle sue rive.

Una vocazione, quella di suor Olga, arrivata in giovane età quando in Colombia, sua terra d’origine, conosce «le Suore di Gesù Redentore che - ci racconta - hanno fin da subito attirato la mia attenzione per la loro semplicità e per la loro vicinanza a tante realtà di grande sofferenza. Ho quindi deciso di abbracciare questo carisma; era il 1979 e avevo 18 anni. Dopo la formazione, ho lavorato tra le periferie più povere di Bogotà e in seguito nell’ospedale militare. Poi, nel 1990, ho ricevuto la proposta di venire in Italia. Dovevo rimanere solamente un anno e invece sono passati 27 anni. Ho lavorato a Viterbo e a Napoli con i bambini in difficoltà. Poi sono stata trasferita nella comunità di Caltagirone, in Sicilia, dove assistevamo più di 150 bambini con grosse difficoltà a tutti i livelli». È in questa struttura, il Protettorato di San Giuseppe, che dal 2007, le suore hanno deciso di aprire la loro comunità per accogliere i migranti, inizialmente donne con bambini, poi minori. Da dieci anni, dunque, la missione di suor Olga e delle sue consorelle è quella di accogliere giovani adolescenti provenienti da Paesi martoriati da guerre sempre troppo ingiuste.

«Nel 2007, - spiega don Olga - sono arrivate da noi 40 donne africane con tre bambini. Ci siamo messe in gioco a cuore aperto, anche se non è stato semplice: tante culture molto diverse da quella europea, ma abbiamo imparato che essere persone vuol dire anche essere diversi, e che fare accoglienza non vuol dire accogliere solo chi è simile a me e condivide un certo stile di vita, ma vuol dire assistere la persona che ha bisogno, chiunque essa sia».

«Dopo aver aiutato le ragazze ad inserirsi nella società, - prosegue suor Olga - ci è arrivata la richiesta di continuare ad operare in questa direzione scegliendo però tra le mamme con i loro piccoli e i minori non accompagnati e noi abbiamo optato per i minori». Dal 2010, le sette suore della comunità supportate da numerosi laici, accolgono nella loro struttura 27 minori, tra i 16 e i 18 anni, divisi in tre appartamenti.

«Vogliamo offrire un’accoglienza a dimensione d’uomo», ci dice suor Olga, che parla dei ragazzi come fossero davvero tutti figli suoi. Sono giovani fragili, che hanno sofferto e che portano nel cuore «il desiderio di lavorare per poter aiutare le loro famiglie». È dai loro racconti, spesso trasmessi con la “lingua del cuore”, che suor Olga e le sue consorelle riescono ad entrare nei loro mondi, a conoscere il loro passato, i loro studi e le loro mancanze. «Dobbiamo fare i conti con la persona che arriva da noi, frantumata, impaurita per tutto ciò che ha affrontato lungo il viaggio, per quello che vive e per l’incognita del futuro».

L’esperienza di suor Olga e di chi quotidianamente porta avanti questa sfida del nostro tempo è una testimonianza concreta che «la convivenza pacifica è possibile. Conosco la storia di questi ragazzi, le loro fragilità, ma anche le potenzialità; attraverso di loro riscopro anche la bontà: ci sono ragazzi che mi fanno vedere la genuità, quello che sono realmente senza maschere». Un’accoglienza dunque che parte dalla persona e che coinvolge anche la dimensione della fede: «È capitato di ritrovarci ortodossi, copti, musulmani e cattolici a vivere momenti di preghiera aperta e di condividere momenti speciali come il Natale o la fine del Ramadan. Questo è possibile se si parte dal principio universale che Dio è Padre e che ama tutti, senza entrare nelle sfumature più delicate». «Questi giovani - conclude la religiosa - possono essere visti come una speranza, una risorsa per il futuro, da educare e formare. Siamo convinte che sia possibile fare un’accoglienza intelligente che dia dignità e che valorizzi la persona per quello che è e che può diventare».

Suor Olga Rua sarà domani a Lugano per un incontro aperto a tutti, alle 18 al Centro diocesano San Giuseppe, via Cantonale 2A.