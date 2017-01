Un libro sui viaggi di Papa Francesco

Uscirà nelle librerie martedì 10 gennaio il nuovo libro di Andrea Tornialli in cui il vaticanista de "La Stampa" e coordinatore del sito web Vatican Insider racconta dei viaggi di Papa Francesco. Intitolato appunto "In viaggio" (Piemme edizioni, pagg. 348, 18 euro) il volume contiene anche una breve intervista a Papa Francesco, Da Lampedusa fino al viaggio a Cuba, Tornielli ripercorre le visite del Santo Padre nei luoghi che hanno segnato questo pontificato, spesso vicino ai più emarginati della società.

Un diario di viaggio, "con retroscena, episodi inediti e il racconto in presa diretta degli incontri di Bergoglio avvenuti attorno al mondo dal 2013 ad oggi" scrive la Stampa.

«Mai avrei immaginato di fare così tanti viaggi» dice Francesco a Bergoglio, a cui Tornielli chiede cosa gli abbia fatto cambiare idea sulla necessità del viaggiare: «Il primissimo viaggio è stato quello a Lampedusa. Un viaggio italiano. Non era programmato, non c’erano inviti ufficiali. Ho sentito che dovevo andare, mi avevano toccato e commosso le notizie sui migranti morti in mare, inabissati. Bambini, donne, giovani uomini... Una tragedia straziante. Ho visto le immagini del salvataggio dei superstiti, ho ricevuto testimonianze sulla generosità e l’accoglienza degli abitanti di Lampedusa. Per questo, grazie ai miei collaboratori, è stata organizzata una visita lampo. Era importante andare là. Poi c’è stato il viaggio a Rio de Janeiro, per la Giornata Mondiale della Gioventù. Si trattava di un appuntamento già in agenda, già stabilito. Sempre il Papa è andato alle GMG (...). Il viaggio non è mai stato in discussione, bisognava andare, e per me è stato il primo ritorno nel continente latinoamericano».

(red.)