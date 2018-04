"Un Pastore che serviva e amava"

Grande successo per il Convegno sul cardinale Martini. Tanti gli aspetti dell’arcivescovo di Milano messi in luce nei tre giorni di studi alla Facoltà di Teologia di Lugano.

di Gianni Ballabio

Aprendo lunedì mattina il Convegno, il vescovo Valerio ha sottolineato il significato di due eventi proposti dalla FTL per sottolineare il suo 25.mo. Entrambi inseriti in un percorso di continuità e dedicati a due persone di forte statura ecclesiale che sono stati in contatto con la nostra Chiesa luganese: Luigi Giussani e, ora, Carlo Maria Martini, del quale nel corso delle prime due giornate sono stati sottolineati il forte interessamento alla Scrittura, il discorso teologico sull’ebraismo e il profondo legame con Gerusalemme.

La Pratica del testo biblico

Alla "Pratica del testo biblico" è stata dedicata la giornata di lunedì, coordinata al mattino dal prof. Adriano Fabris dell’Università degli studi di Pisa e avente quale primo relatore mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, su "Carlo Maria Martini, in ascolto della Parola di Dio fra storia ed Eterno. La Bibbia anima del Suo pensiero e della Sua azione pastorale". Dopo commoventi e affettuosi accenni alla sua amicizia e alla sua fattiva collaborazione con Martini, il relatore ha sintetizzato l’atteggiamento del Cardinale verso il testo sacro con una parola chiave: "reverenza". Significa essenzialmente non tanto servirsi della Parola, ma soprattutto servirla, in un cammino intenso di ascolto avvalorato pure dal silenzio. Tale “reverenza” non si ferma ad una lettura filologica, ma va intesa soprattutto nel nutrirsi della Parola. Un ascolto nella preghiera, in fedeltà al Dio vivente, con attenzione alla storia e al vissuto degli uomini.