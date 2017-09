Un popolo capace di fare figli, ha futuro

La gioia di un popolo che ha sofferto e la necessità di una riconciliazione nazionale, i temi al centro dell'Udienza odierna di papa Francesco. Nel suo discorso ha ripercorso le tappe del suo viaggio in Colombia e ha ringraziato "il popolo colombiano che mi ha accolto con tanta gioia".

Francesco ha ricordato lo slancio alle mamme, che in ogni dove gli porgevano i bambini per una benedizione. Il Pontefice ha così osservato come "un popolo capace di fare i bambini e di farli vedere con orgoglio, come speranza ha futuro, mi è piaciuto tanto". L'orgoglio dei genitori, come a dire "questo è il nostro orgoglio! Questa è la nostra speranza".

"Demos el primer paso", facciamo il primo passo, il motto del viaggio in Colombia. Il motto riferito al processo di riconciliazione per uscire da mezzo secolo di conflitto interno che ha seminato sofferenze e inimicizie. Il Papa con la sua visita ha voluto benedire lo sforzo del popolo, "confermandolo nella fede e nella speranza". La testimonianza del popolo colombiano, dalle fortissime radici cristiane, "è una ricchezza per tutta la Chiesa".

Al termine dell'Udienza Francesco ha ricordato le vittime dell'alluvione di Livorno: "Rivolgo, infine, il mio pensiero ed esprimo la mia spirituale vicinanza a quanti soffrono a causa dell'alluvione che ha colpito il territorio di Livorno. Preghiamo per i morti, i feriti, per i rispettivi familiari e per quanti sono nella prova".

(Red/Avvenire)