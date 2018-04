Un torneo dove a vincere è stato il bel gioco

di Gianni Ballabio

Un pomeriggio di sole, calcio e amicizia. Queste le note principali del torneo dei Seminari lombardi, giunto alla sua sedicesima edizione. Perfetta l’organizzazione, per la quale si sono prestate diverse persone. Dal rettore del Seminario della Diocesi di Lugano mons. Claudio Mottini a don Kamil Cielinski della parrocchia del Sacro Cuore, alla signora Ursula Buila della Curia vescovile. Il pomeriggio è stato commentato da don Carlo Vassalli, speaker spigliato e simpatico. Un plauso anche al Dicastero Sport di Lugano che ha messo a disposizione a Cornaredo sia i campi di allenamento, sia lo stadio per semifinali e finali, adeguatamente preparati.

Un pomeriggio di colori e di sana, vera sportività. Ha vinto il Lugano, meritatamente, presentando una squadra vivace, capace di crescere di partita in partita. Ha mostrato interessanti aperture, buone triangolazioni e finalizzazioni, marcature attente e anticipi precisi in difesa, oltre a un bravo portiere che fin dall’inizio ha abbassato una simbolica saracinesca, non lasciando entrare nessun pallone in rete nelle cinque gare disputate.