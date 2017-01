Un vescovo capace di camminare col popolo

di Silvia Guggiari

Vescovo e pastore, guida spirituale e testimone di carità: erano queste alcune delle caratteristiche incarnate nella figura di mons. Bacciarini che esattamente cento anni fa veniva ordinato Vescovo a Roma. Un pilastro della Chiesa luganese che guidò dal 1917 alla sua morte, nel 1935, e che ancora oggi porta i suoi preziosi frutti.

A condurre un ritratto della sua figura in questo importante anniversario è don Mario Carrera, postulatore della causa di beatificazione, che rivela l’importanza di celebrare «la memoria di mons. Aurelio Bacciarini che è stato una grande figura per la Chiesa pellegrina in Ticino. Anche a 100 anni di distanza, la memoria diventa un sacrario dell’interiorità per scoprire l’animo di questo Vescovo che ha trascorso parte della sua giovane vita a servizio della sua diocesi con tanto ardore, tanta generosità e con tanto impegno».

L’attualità del suo episcopato

Analizzare oggi la figura di mons. Bacciarini vuol dire scoprire una Chiesa in uscita e aperta agli ultimi propria del Pontificato di Francesco: «la figura di Bacciarini - racconta don Carrera - forse anticipa quella figura di Vescovo che è tratteggiata dalle espressioni e dal modo di annunciarsi di papa Francesco, cioè la figura di un pastore con l’odore delle pecore. Mons. Bacciarini viveva intimamente con le difficoltà e le ansie del suo popolo. Era un uomo di una grande spiritualità ma con le porte aperte, con l’orecchio attento alle grida di invocazione di povertà e di miseria di allora. Un Vescovo capace di camminare insieme ai poveri, senza privilegi, senza ambizioni di qualcosa di diverso per il suo popolo. Uno stupore costante brillava nei suoi occhi che dominavano la realtà con tanta fiducia e in un rapporto vitale nei confronti di Cristo Gesù: i poveri erano guardati con lo sguardo stesso di Gesù».

Padre dei poveri, medico dei peccatori

Lo stupore che viveva negli occhi di Bacciarini non è stato una cosa improvvisa e automatica, «ma è stato il frutto di un atteggiamento interiore e di una curiosità attenta al mondo, alle cose, alle persone. Fu padre dei poveri perché condivideva la loro esperienza di povertà; ma fu anche medico dei peccatori perché fu ambasciatore della misericordia di Dio nei confronti delle persone in difficoltà. Non ha mai fatto nulla di importante e di pubblico senza la partecipazione dei poveri e degli emarginati. Nel pranzo per il 25esimo della sua ordinazione episcopale ha voluto che fossero presenti cento poveri. Questa carità aveva il primato su tutto, come grido di giustizia. Aveva attenzione al mondo del lavoro e dei sindacati, perché i lavoratori potessero avere la propria dignità». Il vescovo Martinoli disse che «stare accanto a Bacciarini un quarto d’ora era come fare una giornata di ritiro spirituale» tanto aveva questo fascino e questa forza spirituale che riusciva a trasmettere. Anche negli anni della malattia, è riuscito a far germogliare nella sofferenza la protezione divina, guardando al futuro sempre e comunque con fiducia perché Dio non abbandona nessuno.

Sono ben 17 gli Istituti di povertà che Bacciarini ha fondato o che ha contribuito a far nascere: tra questi vi è il Sanatorio di Medoscio, che aveva fatto costruire per i bambini malati di tubercolosi, gli istituti di carità per gli anziani, le suore di carità di Maggia, la realtà di Riva San Vitale.

«Un uomo grande - continua don Mario Carrera - che aveva come cuore del suo agire la fede. Perché il vescovo è maestro della fede. Bacciarini ha investito molte energie nell’accompagnare il suo popolo come maestro saggio e sapiente, per indicare i sentieri che portano verso la comunione con Dio e con i fratelli. “Oggi il mondo ha più bisogno di testimoni che di maestri, diceva San Paolo VI”. Bacciarini è stato un maestro perché è stato testimone: il testimone ha la forza di spezzare il guscio dell’indifferenza e permettere così alla grazia divina di entrare dentro nell’anima e far fiorire quelle qualità belle che il battesimo e la vita stessa hanno seminato dentro di noi. Nella sua vita tutto è stato grazia: ogni realtà, ogni incontro, ogni persona era una sorgente di grazia che apriva alla speranza».

Una testimonianza, la sua, vissuta anche a livello comunitario e diocesano. Era guida in una diocesi in cui molte parrocchie erano piccole e sparse nel territorio e nelle valli: la gente «aveva perciò bisogno di sentirsi popolo in cammino. Mons. Bacciarini ha dunque incrementato la sua testimonianza a livello comunitario, attraverso i pellegrinaggi, perché le persone potessero trovarsi e camminare insieme. Ha vissuto questa via alla santità fatta di piccole cose, semplici ma vissute con tanto ardore e amore».

Tante le realtà sostenute e promosse a livello comunitario da mons. Bacciarini, tra queste la Compagnia di Santa Teresa, il Giornale del Popolo e l’Azione Cattolica, che ha coltivato con tanta passione e che Pio X definiva «la pupilla dei suoi occhi». «Tutti questi - continua don Mario - erano i canali dai quali passava questa grazia divina. La carità è vita e quindi una fede senza la carità operativa è una fede morta: mons. Bacciarini si dava da fare affinché questa carità fosse una carezza sul cuore delle persone che soffrivano per tante situazioni».

La devozione il processo di beatificazione

Mons. Bacciarini era amato dal suo popolo: era uno di loro e con loro viveva anche i momenti di disagio e di sofferenza. Al suo funerale, nel 1935, c’era tutto il suo popolo che tanto aveva amato. «Da parte delle persone anziane c’è stato un grande fervore e una bella devozione; le generazioni più giovani sono un po’ meno sensibili a questa realtà anche perché si è perso forse un patrimonio di spiritualità. Spero vivamente che si possa recuperare questo rapporto di devozione con un uomo che è stato davvero straordinariamente grande per la sua diocesi, ma anche per la sua fede. Tutti noi ora aspiriamo alla beatificazione perché la Chiesa e tutto il mondo riconosca che quest’uomo ha vissuto veramente un Vangelo vivo nella sua esistenza. Attualmente il cammino è abbastanza avanzato; con il decreto di Benedetto XVI mons. Bacciarini è stato dichiarato venerabile, perché maestro e testimone che ci dà fiducia nei confronti della paternità di Dio. Per arrivare alla beatificazione è necessario un miracolo, solo in questo modo si affiderà a Bacciarini un rapporto di intercessione con Dio che nasce dalla preghiera».