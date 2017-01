Una presenza ancora viva

di Andrea Finessi

C’è qualcosa di commovente nel fatto che, dopo 800 anni, a Riva San Vitale la devozione al Beato Manfredo Settala sia ancora viva e particolarmente sentita. Perché è viva sia nelle preghiere, che ancora oggi molti rivolgono a quello che a Riva chiamano semplicemente “il Santo”, che nei gesti tradizionali. Il 27 gennaio infatti, data certa della morte avvenuta nel 1217 dell’eremita vissuto a cavallo tra il XII e il XIII sec., viene fatta memoria del Beato con un gesto che i più anziani ricordano fin da quando erano bambini, ovvero la distribuzione del pane benedetto del Beato Manfredo. Un gesto semplice, ma che ricorda la generosità dell’eremita che ottocento anni fa aiutò la popolazione rivense chiedendo il miracolo di trasformare le pietre in pane in tempo di carestia.

Nel 2017, essendo una ricorrenza speciale, oltre al tradizionale gesto del pane saranno numerosi gli appuntamenti e le attività in programma, così come avviene ogni 50 anni. Il calendario completo degli eventi verrà presentato questa sera alle 20.30 in oratorio e sarà inserito anche sul nuovo sito internet www.beatomanfredosettala.ch dove si potranno trovare numerose informazioni sul Beato. Come hanno anticipato ieri alla stampa i Patrizi di Riva, affiancati dai rappresentanti della Parrocchia, da Gianni Rütsch, dal sindaco Fausto Medici e dal parroco don Carlo Scorti. I festeggiamenti prenderanno il via già a partire da domenica 22 gennaio con l’esposizione dell’urna in chiesa parrocchiale, ma nel corso dell’anno saranno previsti tanti momenti commemorativi. Due quelli più importanti: la festa liturgica del 27 gennaio, con la S. Messa celebrata dl vescovo di Lugano mons. Valerio Lazzeri, seguita sabato 28 dalla distribuzione del pane benedetto e il trasporto dell’urna in maggio. Domenica 21 maggio infatti le spoglie del Beato verranno portate all’eremo sul Monte San Giorgio, mentre nei giorni successivi l’urna verrà portata anche a Meride e Brusino Arsizio. Le celebrazioni si concluderanno con una solenne processione che avrà luogo domenica 28 maggio lungo le vie di Riva San Vitale, accompagnati dal Vescovo di Lugano.

Sulla vita dell’eremita e sacerdote Beato non si sa molto, se non quello che è stato tramandato attraverso la tradizione orale e a scritti rinascimentali. Eppure, come è stato sottolineato anche ieri, da otto secoli questo sacerdote della famiglia nobile milanese dei Settala, viene venerato con particolare affetto dalle comunità della Montagna e ricordato attraverso tradizioni «che vanno rinnovate affinché le future generazioni e chi è giunto a Riva da fuori possa farle proprie e tramandarle a loro volta», è stato ribadito più volte. Tuttavia “le tradizioni” non bastano per rinnovare la memoria del Beato, a meno che non siano accompagnate da una devozione. Ed è ciò che si trova a Riva: «La cosa che impressiona - ha detto don Carlo Scorti - è che non si celebra il ricordo, ma si commemora una presenza e la gente continua ad accorrere per incontrare il Beato, un tempo sul S. Giorgio, oggi nella chiesa. La nostra intenzione è che questa presenza continui a restare viva anche per i più giovani, facendo conoscere ancora meglio la figura del Beato, imparando dalla sua vita che porta ancora oggi frutti buoni. La gente ancora oggi viene in chiesa a chiedere consiglio al Beato Manfredo».

Per ripercorrere la vita del Santo e il sentimento di devozione, nel corso dell’anno si svolgeranno diverse attività collaterali, come una mostra di fotografie di Saverio Bernaschina e di documenti trovati negli archivi della parrocchia. Inoltre in maggio si terrà una rappresentazione teatrale sulla base di uno scritto di Gianni Ballabio, inscenato dalla Filodrammatica Aurora con il contributo di alcuni cittadini di Riva. Inoltre per i più piccoli è stato pensato un libricino sulla vita del Beato, scritto da Anna Bernaschina con illustrazioni di Elena Sala. Sulla vita dell’eremita si potrà infine trovare un libro da poco pubblicato, di un altro sacerdote, Michele di Monte, intitolato “la Via della solitudine”. Da ultimo, anche il Municipio farà la sua parte, non solo finanziaria: «Abbiamo pensato a un gesto che potesse ricordare i valori del Beato Manfredo: la carità, l’umiltà e la solidarietà - ha detto il sindaco Fausto Medici -. Così come Municipio abbiamo scelto di fare la distribuzione del sale, risorsa fondamentale per cucinare il pane e i cibi. Ci servirà tuttavia l’aiuto di tutta la popolazione nei prossimi giorni, pertanto rivolgiamo l’appello a trovarci in Municipio sabato prossimo dalle 13.30 alle 17.30 per confezionare ben 1500 sacchetti di sale in Municipio. Chi vuole partecipare può annunciarsi in cancelleria allo 091/648.13.06 entro venerdì».