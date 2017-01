Una settimana di preghiera per l'unità

Dal 18 al 25 gennaio torna la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Per la prima volta, cattolici e luterani commemoreranno assieme l'inizio della Riforma.

di Gino Driussi

Torna come ogni anno, dal 18 al 25 gennaio, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, indetta congiuntamente, dal 1968, dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commissione “Fede e Costituzione” del Consiglio ecumenico delle Chiese. Il tema della Settimana 2017 è “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”, tratto dal cap. 5 della seconda Lettera di Paolo ai Corinzi.

Ogni anno il sussidio che accompagna le celebrazioni viene da un paese diverso. Per il 2017 il compito è stato affidato alla Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Germania e non poteva essere diversamente, poiché siamo entrati nell’anno che commemora il 500esimo anniversario della Riforma protestante. Questo evento ha costituito un tema controverso lungo tutta la storia delle relazioni tra le Chiese in Germania. Dopo ampi dibattiti, talvolta difficili, le Chiese tedesche si sono trovate d’accordo sul fatto che il modo migliore per commemorare ecumenicamente l’evento della Riforma fosse quello di farne una “celebrazione di Cristo” (“Christusfest”). Se, infatti, l’enfasi viene posta su Gesù Cristo e la sua opera di redenzione quale centro della fede cristiana, allora tutti i partner ecumenici dell’EKD, la Chiesa evangelica tedesca, (cattolici romani, ortodossi, battisti, metodisti, mennoniti e altri) potranno partecipare a questo anniversario, al quale l’EKD e la Federazione luterana mondiale hanno voluto dare una forte impronta ecumenica. E a questo proposito non si può non accennare all’apprezzatissima, storica presenza di papa Francesco a Lund e a Malmoe, in Svezia, a fine ottobre 2016, per l’avvio delle celebrazioni del 500esimo anniversario della Riforma.

Una comprensione comune

Da parte sua, la Commissione luterano-cattolica sull’unità ha lavorato instancabilmente per giungere ad una comprensione comune della commemorazione. Il suo importante rapporto “Dal conflitto alla comunione” riconosce che entrambe le tradizioni si accostano a questo anniversario in un’epoca ecumenica, con i risultati di 50 anni di dialogo al loro attivo e con una rinnovata comprensione della loro storia e della loro teologia. Distinguendo gli aspetti polemici dagli stimoli teologici della Riforma, i cattolici sono ora in grado di riconoscere in Lutero un “testimone del Vangelo”. E così, dopo secoli di reciproche condanne e “sgambetti”, nel 2017 i cristiani luterani e cattolici, per la prima volta, commemoreranno congiuntamente l’inizio della Riforma.

Da questo accordo, e in considerazione del più ampio contesto ecumenico, emerge il forte tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla preparazione del testo per la comune liturgia della Settimana. Il materiale intende servire lo scopo generale della Settimana di preghiera e allo stesso tempo commemorare la Riforma luterana con due punti focali: da una parte doveva esserci una celebrazione dell’amore e della grazia di Dio, la “giustificazione dell’umanità solo per grazia”, che riflettesse l’istanza cruciale delle Chiese marcate dalla Riforma di Martin Lutero. Dall’altra, si doveva anche riconoscere il dolore per la conseguente profonda divisione che ha segnato le Chiese, chiamando per nome le colpe e prospettando diverse opportunità per offrire passi e spazi di riconciliazione.

Celebrazioni in Ticino

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ha il pregio di far “scendere” l’ecumenismo dagli specialisti, dai teologi, alla base. Mobilita infatti innumerevoli Comunità e Parrocchie di tutto il mondo: i cristiani appartenenti alle varie confessioni si ritrovano a pregare insieme nel corso di speciali celebrazioni ecumeniche, si invitano reciprocamente alle loro Liturgie o procedono a scambi di pulpito. Anche in Ticino avranno luogo diversi culti (vedi box a lato), tra cui anche quello cantonale, organizzato come di consueto dalla Comunità di lavoro delle Chiese cristiane, l’organismo ufficiale fondato nel 2000 a cui aderiscono le Chiese anglicana, cattolica cristiana, cattolica romana, copta, evangelica battista, evangelica riformata, ortodossa e siro-ortodossa, mentre la Chiesa avventista è osservatrice. L’appuntamento è per domenica 22 gennaio alle 16.30 nella chiesa anglicana di Lugano.