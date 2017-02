"Una visita che supera ogni esclusione"

Papa Francesco sarà in visita a Milano il 25 marzo. In programma anche un incontro con i detenuti al carcere San Vittore e una visita al quartiere di periferia delle Case Bianche.

Ieri a Milano c’era moltissima attesa per la presentazione della prossima visita di Francesco alla Diocesi lombarda che avverrà sabato 25 marzo. «Il Vangelo supera ogni esclusione» ed è «un fattore di edificazione sociale che riguarda tutti i cittadini». Con queste parole il cardinale arcivescovo di Milano, Angelo Scola, ha voluto indicare ai media in conferenza stampa il «dato fondamentale che sta molto a cuore a papa Francesco» e che «il programma della sua visita a Milano enuncia». La visita si aprirà al mattino in un popoloso quartiere di periferia, la Case Bianche di via Salomone, e toccherà il carcere di San Vittore, dove il Papa intende incontrare tutti i detenuti.

Dopo la sosta alle Case Bianche, dove il Papa visiterà gli alloggi di due famiglie e incontrerà gli abitanti del quartiere e della parrocchia di San Galdino, volto emblematico della Milano plurale - per lingua, cultura, religione - la visita toccherà il Duomo, per il dialogo con sacerdoti e consacrati. Quindi l’ Angelus, in piazza; poi San Vittore, dove pranzerà con i detenuti; poi il «cuore» della giornata che sarà la Messa alle 15 del pomeriggio al parco di Monza, dove l’ organizzazione sta lavorando per accogliere da tutta la Lombardia dai 500mila al milione di partecipanti. Infine lo stadio di San Siro, per ricevere l’abbraccio degli 80mila fra cresimandi, educatori e genitori, ultima tappa prima del rientro a Roma.

Intanto martedì scorso il Papa ha rilasciato un’intervista al mensile milanese “Scarp de Tenis” venduto dai senza dimora della città.

