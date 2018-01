Una vita dedicata ai bimbi abbandonati

di Cristina Vonzun

Padre Francis Limo Riwa è il coraggioso protagonista di una straordinaria opera educativa nata in Kenya circa 20 anni fa e sostenuta dall'Associazione ticinese “Futuro e Speranza”. Lui è un energico prete di strada che si oppone nei fatti a quella «cultura dello scarto» contro la quale papa Bergoglio lancia quotidianamente i suoi moniti. Gli «scarti» di cui si occupa padre Francis sono i bambini orfani, malati di AIDS e abbandonati della città kenyota di Meru.

Nato nel 1956 in Tanzania, Francis Limo Riwa emigra giovanissimo in terra kenyota. «Sono diventato prete nel 1983» ci racconta durante una recente visita in Ticino. «Il vescovo mi ha nominato vicerettore del Seminario minore, dandomi il compito di formatore e professore. Ma io sentivo il bisogno di dedicarmi ai poveri. A un certo punto ho potuto attuare questa vocazione: dal 1987 al 1998 ho vissuto con i pastori nomadi del Kenya, nelle capanne, dedicandomi a risolvere molti problemi concreti: ho fatto costruire un acquedotto di 17 km e mi sono occupato di risolvere i problemi sanitari di quella gente».

Tra i nomadi, grazie ad aiuti dall’Italia e dall’Olanda, il sacerdote si è dedicato anche all’educazione dando vita a una scuola a cui hanno partecipato, senza però riuscire ad avere una frequenza regolare a causa del nomadismo, almeno 10mila bambini. Tra loro una ragazzina che oggi è diventata medico. Purtroppo le lotte etniche tra le tribù della zona, soprattutto contro i nomadi, hanno procurato diversi guai a padre Francis, al punto da subire un attacco armato. «Mi hanno sparato per uccidermi, ma per fortuna hanno colpito solo la jeep», ci racconta. «Nel 1999 ho dovuto lasciare quella zona, per ripiegare nella città di Meru», continua.

Padre Francis, nel 1999 lei, dopo l’esperienza pastorale tra i nomadi, arriva a Meru, in Kenya. Cosa trova e cosa succede?

A Meru il vescovo mi ha dato la responsabilità di coordinare 7 ospedali e 43 dispensari. Durante questo lavoro, al mattino e alla sera, incontravo nelle strade della città tanti bambini che mi chiedevano del pane. Erano bambini che dormivano sulla strada. Insieme ad una suora italiana che mi aiutava, abbiamo cominciato a distribuire due volte alla settimana, pane e latte. Mi mancavano i soldi per fare di più e per questo esitavo ad attuare altri progetti. Ma la religiosa italiana mi ha fortemente incoraggiato: «Non devi aspettare di avere i soldi, agisci affidandoti alla provvidenza», mi ha detto. Così ho fatto, fidandomi della fede di questa donna. Grazie a lei, ho cominciato a raccogliere i primi aiuti.