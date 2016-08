"Un’esperienza che fa crescere"

di Cristina Vonzun

Maria Carla Nadalin di Balerna, di professione architetto, fa parte della ventina di giovani ospitalieri alla prima esperienza di servizio a Lourdes. È in pellegrinaggio con la zia ammalata. Le incontriamo giovedì dopo aver attraversato la Porta Santa, «un’esperienza spirituale bella», ci dice la zia. Ma è Maria Carla a parlarci della sua scelta di partecipare come volontaria al pellegrinaggio. «Gli scorsi anni accompagnavo al treno la zia e la mamma. Ho sempre rivolto plausi ai partecipanti, convinta però che non sarei mai andata di persona a Lourdes». Le cose cambiano rapidamente, Maria Carla nel 2016 è ospitaliera. Ci racconta: «L’esperienza è bellissima, si corre tantissimo, si è stanchi, il servizio è impegnativo però si è carichi. Trovo che l’ambiente del pellegrinaggio, cordiale e solidale, aiuta molto».

Tra i nuovi ospitalieri

Maria Carla insieme ad una ventina di nuovi ospitalieri ha vissuto martedì l’impegno che l’Ospitalità Ticinese Nostra Signora di Lourdes propone, di recente, ai nuovi membri. La cerimonia si è svolta davanti al vescovo Valerio, ai malati e ai pellegrini nella Basilica di San Pio X. Queste le sue emozioni: «Ero stordita – lo confesso. Siamo saliti sull’altare, il vescovo ci ha ringraziati del lavoro che stavamo facendo e ci ha rivolto calorosi auguri per i prossimi anni. In quel momento credo di essere entrata - a tutti gli effetti- nella famiglia di Lourdes». Per Maria Carla che è architetto, rapportarsi con i malati non è certo un lavoro quotidiano, ma piuttosto una nuova sfida. Ma non è l’unica: se ci sono infatti tra gli ospitalieri alcuni volontari che svolgono nella vita quotidiana delle professioni sanitarie, tanti altri arrivano, come lei, da studi o formazioni professionali di tipo completamente diverso.

«A Lourdes mi pare di vivere un mondo particolare. Si dimentica tutto: impegni professionali, telefonate, doveri, anche l’abito che indossi e i problemi legati alla moda. Qui siamo tutti in divisa, tutti vestiti allo stesso modo, senza problemi di guardaroba». Maria Carla in questa esperienza trova che «anche nella semplicità, nell’essenzialità si è felici, si è soddisfatti e contenti». Insomma, la felicità – alla fine – dipende dalle piccole cose. Un ultimo aspetto che ha colpito la novella ospitaliera è la condivisione umana e spirituale che nasce dal confronto con altri volontari, magari con qualche anno di servizio alle spalle: «Ogni persona che incontro mi dona qualcosa di diverso; tocca a me ora e nei prossimi anni mettere a fuoco tutti gli elementi che ho raccolto e aggiungere il mio contributo». Ripartiti da Lourdes la sfida dei volontari, ospitalieri e scout, è portare quello che di buono, vero e bello hanno scoperto a Lourdes, dentro la vita di tutti i giorni.

Un Pellegrino dell’Unitas

«La Grotta è un luogo di raccoglimento. Ho avuto la possibilità di conoscerla da alcuni anni attraverso il Rosario che viene diffuso tutti i giorni da TV2000. Ma esserci dal vivo, di persona, è tutt’altra emozione. Ho potuto toccare la Grotta, avere la sensazione fisica di com’è: una roccia viscida, umida». A descrivere la Grotta in questi termini è Mario Vicari di Lugano, in pellegrinaggio con il Gruppo Santa Lucia dell’Unitas. Quattordici i partecipanti, tra ciechi e ipovedenti, accompagnati dal loro assistente don Claudio Flisi. Quest’anno l’Unitas celebra il 70esimo, un anniversario che alcuni membri hanno voluto sottolineare anche con questo pellegrinaggio. «Mi sono avvicinato a Lourdes progressivamente, fino ad alcuni anni fa infatti non provavo particolare interesse per questa esperienza. Poi, seguendo il Rosario quotidiano di TV2000 e le cronache del GdP da Lourdes scritte nei precedenti pellegrinaggi, mi sono mosso.

Sono stato a Lourdes per la prima volta due anni fa, al pellegrinaggio di febbraio. Molti dicono che la Madonna possiamo pregarla a casa, ma qui è diverso: non sempre individualmente, infatti, si trova quella forza interiore per essere raccolti, assidui e costanti nella preghiera», ci dice. «Altri momenti toccanti per me sono stati la preparazione comunitaria guidata dal vescovo alla Confessione individuale. Le sue parole mi hanno aperto la mente e mi hanno fatto capire perché devo confessarmi, una questione che non è per tutti scontata», continua Mario Vicari.

Insomma, anche nel Gruppo Santa Lucia il pellegrinaggio della Svizzera italiana ha lasciato il segno. Ora si tratta di riprendere nella vita quotidiana stimoli e suggestioni di questi giorni.

