"Un'esperienza di Chiesa viva"

Nicolao della Flüe affascina ancora oggi e il suo anniversario dei 600 anni dalla nascita lo dimostra. Basti pensare all’attrazione esercitata dal Flüeli-Ranft -suo eremo- meta popolare di pellegrini ed escursionisti. Proprio al Ranft si sono recati in questi giorni, a piedi, oltre una trentina di ticinesi, partiti il 26 luglio dal Cantone, saliti a piedi al Gottardo e poi passati attraverso Andermatt, Erstfeld, Seelisberg, Stans, Sachseln e fino all’eremo del Ranft. “Eravamo Chiesa in cammino, ma la Chiesa non la facciamo noi. Ci siamo fatti semplicemente trovare, disposti a ricominciare ogni giorno, ritrovandoci attorno all’Eucaristia come unica vera garanzia di unità. La Chiesa è più grande di quella che vorremmo controllare. Ma proprio ciò mi ha riempito di letizia per la forma con cui si è resa familiare all’origine della mia esperienza e con cui tuttora si rende presente”, racconta Luca Caiata, di Lugano che insieme alla moglie ha partecipato al pellegrinaggio. Un gruppo eterogeneo quello dei camminatori verso il Ranft: i più cattolici, qualcuno appartenente anche movimenti e associazioni ecclesiali, altri più solitari, qualcuno aggregatosi per caso. Nel drappello c’era anche un protestante, segno della forza ecumenica del messaggio di Brüder Klaus. Dante Balbo, l’operatore di Caritas Ticino che con la moglie Silvana ha fatto parte del gruppo, racconta al Giornale del Popolo cosa vuol dire per un non vedente come è lui, camminare per una decina di giorni, affrontare salite, discese, sentieri e sterrati. Ma non si ferma a queste sensazioni, che per lui comunque non sono così eccezionali. Più straordinario sono l’esperienza di fede, la condivisione con gli altri del gruppo, l’attualità sempre nuova del Santo Patrono della Svizzera. “Il pellegrinaggio è un’occasione di rinascita, una trasfigurazione, racconta Dante Balbo, che ci ha avvicinati ancora di più alla figura di San Nicolao”.

(Red)