Vatcano, ecco un nuovo dicastero sociale

Procede la riforma dei dicasteri e Pontifici Consigli del Vaticano. Oggi Francesco ha annunciato la nasicta del dicastero "per il servizio dello sviluppo umano integrale".

Francesco procede nella riforma dei dicasteri e Pontifici Consigli del Vaticano. Oggi nasce un nuovo dicastero sociale, «per il servizio dello sviluppo umano integrale», che accorpa diversi pontifici consigli. Fatto inedito nella storia sarà il Papa stesso ad essere “ad tempus” (temporaneamente) il responsabile di uno di questi dipartimenti, quello dei migranti e dei rifugiati. Non era mai successo che un Papa dirigesse di persona un dicastero romano.

Francesco si avvalerà di due vice, che risponderanno direttamente a lui. Dunque, anche se l’accorpamento prevede che l’attuale Pontificio consiglio per i migranti e gli itineranti - fino ad oggi guidato dal cardinale Antonio Maria Vegliò - diventi una delle sezioni del nuovo dicastero, la sua importanza con la decisione odierna sarà in realtà ancora più evidenziata. Avendo come commissario speciale lo stesso Pontefice.

Alla guida del nuovo dicastero «per il servizio dello sviluppo umano integrale» il Papa ha nominato il cardinale ghanese Peter Kodwo Appiah Turkson, fino ad oggi presidente del Pontificio consiglio della Giustizia e la Pace, anch’esso destinato a diventare parte del nuovo unico organismo. La proposta finale per questo dicastero era stata consegnata lo scorso giugno nelle mani del Papa dal consiglio dei cardinali (C9), il Consiglio dei cardinali che aiuta Francesco nella riforma della Curia e nel governo della Chiesa universale.

Fino a quel momento veniva definito «Carità, Giustizia e Pace». Oltre ai due pontifici consigli già citati (migranti, giustizia e pace), il nuovo dicastero ingloberà anche Cor Unum e il pontificio consiglio per la pastorale degli operatori sanitari.

