Verso il cambiamento tutelando i braccianti

SPECIALE SABATO - È in Sudafrica uno dei progetti della campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale, che si impegna in particolare nella formazione dei lavoratori.

di Lisa Mazzocchi

(Sacrificio Quaresimale)

Salari bassissimi, incapacità di provvedere al sostentamento della famiglia, abitazioni insicure, violenze sessuali, contratti di lavoro precari, minacce di licenziamento in caso di collaborazioni con i sindacati, ritmi di lavoro insostenibili, mancanza di prestazioni sociali, obbligo di acquistare gli alimenti negli spacci delle imprese a prezzi esosi: sono solo alcuni dei problemi a cui devono confrontarsi quotidianamente i lavoratori agricoli sudafricani. Considerata questa situazione, Sacrificio Quaresimale ha deciso di intraprendere una collaborazione con l’ONG locale “Trust for Community Outreach and Education” (TCOE) per sostenere circa 7000 braccianti della regione di Western Cape.

La storia nazionale del Sudafrica è segnata dall’apartheid (1948-1991), politica discriminatoria istituzionalizzata dal governo di etnia bianca contro la quale la società civile si è gradualmente organizzata, grazie anche all’impegno in prima linea di persone come Nelson Mandela. Nel periodo post-apartheid, il nuovo governo ha tentato di seguire una strategia per restituire al paese una forma di equilibro sociale in opposizione alla segregazione razziale, e per rinforzare la capacità economica nazionale. Si è passati dalla logica protezionista alla liberalizzazione dei mercati. Si pensava in questo modo di aiutare molte persone ad emanciparsi socialmente ed economicamente, ma nella realtà dei fatti molti sudafricani si sono ritrovati senza lavoro e in piena crisi finanziaria.

Questa situazione di crisi generale ha colpito anche il ramo dell’agricoltura. Sebbene il contributo di questo settore al PIL nazionale sia relativamente piccolo (attorno al 4.5%), alcuni studi accademici stimano che circa il 40% della popolazione del paese è dipendente dall’agricoltura o dalle industrie che vi sono connesse. Inoltre, si tratta di un settore con un grande potenziale di crescita. Perciò il 23 novembre 2010 è stato lanciato il programma The New Growth Path che si è prefissato di favorire l’equità di trattamento per tutti i lavoratori e la crescita economica grazie alla creazione di cinque milioni di posti di lavori entro il 2020.