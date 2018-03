Viaggio del Papa nei Paesi baltici

Francesco si recherà in Lituania, Lettonia ed Estonia dal 22 al 25 settembre di quest'anno, dando seguito a un invito dei rispettivi capo di Stato e dei Vescovi.

Papa Francesco farà un viaggio apostolico nei Paesi Baltici. "Accogliendo l'invito dei rispettivi capi di Stato e vescovi, il Pontefice compirà un viaggio apostolico nei Paesi Baltici dal 22 al 25 settembre 2018, visitando le città di Vilnius e Kaunas in Lituania, Riga e Aglona in Lettonia e Tallinn in Estonia", ha fatto sapere il portavoce vaticano, Greg Burke.

I dettagli del programma, però, non sono ancora noti.

(Red)