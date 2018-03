"Vivere in modo più sano è possibile"

di Federica Mauri,

di Sacrificio Quaresimale

La nostra casa comune è minacciata: ce lo ricorda papa Francesco, che ci invita ad agire per un mondo migliore. Molte persone si sono già attivate, dando vita a iniziative locali. Abbiamo intervistato Ellen Bermann, co-fondatrice dell’associazione Transition Italia, espressione di un movimento diffuso in tutto il mondo che si interroga sull’attuale crisi sistemica in vari campi, dall’economia alla biodiversità, promuovendo piste di azione e di riflessione.

Il cambiamento suscita reazioni molto diverse: chi lo teme e chi invece ne è affascinato. Come è nato in lei questo bisogno di cambiamento?

Il cambiamento per me è stato un processo progressivo che continua tuttora. Circa vent’anni fa ho iniziato a promuovere il cambiamento e la sostenibilità nel turismo, settore in cui lavoravo. Man mano che approfondivo questa tematica, aumentava la mia consapevolezza che poi cambiava la mia visione della vita e del mondo; ma spesso aumentavano anche le frustrazioni in quanto diventavo conscia della complessità e dei vincoli sistemici. Siamo figli del sistema attuale ed è difficile rinunciare ad alcuni privilegi che abbiamo qui da noi. Il cambiamento profondo richiede quindi un lavoro lungo e intenso su noi stessi sia a livello individuale che di gruppo. Ho iniziato a studiare permacultura e mi sono appassionata al movimento delle Transition Towns e successivamente mi sono messa a ricercare come favorire la transizione interiore, tema che mi è più caro. Tutto questo ha portato anche a delle svolte importanti nella mia vita personale: ho sentito di non poter più solo promuovere il cambiamento ma il bisogno di metterlo in pratica in prima persona. Quattro anni fa è nato così il progetto Eden Sangha, dove vivo con la famiglia e dove ci prendiamo cura di un pezzo di terra per trasformarlo in un paradiso da condividere e offrire come opportunità di apprendimento.

Cosa è il movimento della transizione e come è nato?

Il movimento della transizione è nato a Totnes (nel Devon, Regno Unito) nel 2005, ispirato da Rob Hopkins, e oramai diffuso globalmente. Si tratta di un esperimento sociale fatto a livello di comunità locali che si interrogano sulla crisi sistemica (a livello sociale, economico, finanziario, allo sfruttamento estremo delle risorse, alla biodiversità a rischio, ecc.) in atto, in modo da re-immaginare e ricostruire il nostro mondo attraverso un processo che invita alla creazione di una cultura umana sana.

