"Viviamo in una cultura che respira scarto"

Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio inviato per la celebrazione giubilare per il Continente Americano. "È proprio in questa cultura che il Signore ci manda".

"Siamo inseriti in una cultura fratturata, una cultura che respira scarto. Una cultura viziata dall'esclusione di tutto ciò che può ledere gli interessi di pochi. Una cultura che lascia per la strada volti di anziani, di bambini, di minoranze etniche che sono viste come una minaccia". Lo afferma papa Francesco nel videomessaggio inviato in occasione della celebrazione giubilare per il Continente Americano, che inizia oggi a Bogotà.

"Una cultura - prosegue il Pontefice - che poco a poco promuove la comodità di pochi mentre aumenta la sofferenza di molti. Una cultura che non sa accompagnare i giovani nei loro sogni narcotizzandoli con promesse di felicità eteree e nasconde la memoria vivente dei suoi anziani. Una cultura che ha sprecato la saggezza dei popoli indigeni e non è riuscita a prendersi cura della ricchezza delle sue terre".

"Tutti ci rendiamo conto, sappiamo che viviamo in una società ferita, questo nessuno lo mette in dubbio - dice Francesco -. Viviamo in una società che sanguina e il costo delle ferite di solito finiscono per pagarlo i più indifesi. Ma è proprio in questa società, in questa cultura che il Signore ci manda. Ci invia e spinge a far uscire il balsamo della 'sua' presenza".

"Ci invia con un unico programma - aggiunge -: trattare con misericordia. Farci prossimi di quelle migliaia di indifesi che camminano nella nostra amata terra americana proponendo un trattamento diverso. Un trattamento rinnovato, guardando a che il nostro modo di interagire si ispiri a quello che Dio ha sognato, che ha compiuto. Un trattamento basato sul ricordo che tutti proveniamo da dimore erranti, come Abramo, e tutti fummo liberati dalla schiavitù, come il popolo di Israele".

Per il Papa, quindi, "continua a risuonare in noi tutta l'esperienza di Aparecida come un invito a rinnovare il nostro essere discepoli missionari".

La celebrazione giubilare per il Continente Americano è promossa dal Consiglio Episcopale Latino-americano (Celam) e dalla Pontificia Commissione per l'America Latina (Cal), con la collaborazione degli Episcopati di Stati Uniti e Canada. Prendono parte all'evento vescovi, sacerdoti, religiosi e laici dei 22 Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, assieme a delegati dal Canada e dagli Stati Uniti e rappresentanti della Santa Sede.

(Ats)