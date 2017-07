1. agosto, non per tutti è una festa

Il primo agosto non è festa per tutti: i botti dei fuochi di artificio possono provocare panico negli animali domestici e selvatici e causare incidenti, mette in guardia la Protezione svizzera degli animali (PSA) in un comunicato. Per evitare il peggio bastano piccoli accorgimenti.

La PSA consiglia di tenere in casa gli animali domestici il giorno della festa nazionale, di non lasciarli soli, di chiudere finestre e tapparelle e di mettere in sottofondo un suono famigliare (radio, tv o musica). Consolare gli animali paurosi aumenta la loro insicurezza, meglio assicurarsi che abbiano un luogo tranquillo dove ritirarsi.

Anche le bestie da reddito, in particolare i cavalli, possono reagire alle detonazioni fuggendo con il rischio di ferirsi. I fuochi d'artificio quindi non dovrebbero mai essere accesi nei pressi di stalle o pascoli.

I falò invece possono rivelarsi letali per molti piccoli animali selvatici, come i ricci, che si nascondo nella catasta di legna pensando di aver trovato un luogo sicuro. La PSA consiglia quindi di preparare i piccoli falò il giorno stesso e di proteggere le grandi pile di legna preparate in anticipo con una barriera che impedisce l'accesso degli animali.

(Ats)