All'asta alcuni cimeli di Steve Jobs

Una domanda di lavoro datata 1973, un manuale per Mac firmato e un articolo di giornale autografato. Sono tutti cimeli di Steve Jobs che vanno all'asta, il co-fondatore di Apple proprio domani avrebbe compiuto 63 anni.

Tra i documenti più rari c'è sicuramente la domanda di lavoro che Jobs compilò a 18 anni quando era al Reed College che frequentò per pochi mesi. Tra le sue qualità il guru della Mela indica computer, calcolo, design e tecnologia. La base d'asta per questo cimelio è di 50mila dollari. Tra gli oggetti c'è anche un manuale per Mac Os X che Steve Jobs firmò nel 2001 in un parcheggio dove fu fermato da un ragazzo che aveva partecipato a una giornata di formazione a Cupertino; per questo pezzo il valore stimato è di 25mila dollari ed è comparata ad una rivista firmata che è stata venduta a 50mila dollari lo scorso ottobre.

Ultimo pezzo che andrà all'asta è un ritaglio di giornale del 2008 in cui c'è una foto di Jobs che parla alla Worldwide Developers Conference in cui fu introdotto l'iPhone 3G. Anche qui c'è una piccola storia: Jobs ha firmato il giornale in un negozio di Palo Alto, in California, dove stava mangiando con Tony Fadell, il papà dell'iPod, che ha anche firmato il ritaglio di giornale. Questo documento è valutato 15mila dollari. Tutti i pezzi andranno all'asta a partire dall'8 marzo.

Steve Jobs è nato il 24 febbraio 1955 ed è morto il 5 ottobre 2011 dopo una lunga malattia. Al visionario e carismatico co-fondatore della Mela è stato dedicato un teatro nel nuovo quartier generale di Cupertino, dove a settembre è stato presentato l'iPhone X.

(Ats)