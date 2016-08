"Amiamo le sfide, ma siamo fedeli al nostro pubblico"

Le vacanze estive sono al termine, e non solo quelle scolastiche. Il 29 agosto, con la ripresa dei corsi, riparte infatti anche il palinsesto di Radio 3i, con un programma che, se non propone grandi cambiamenti, lo fa perché - lo dicono i dati d’ascolto - sembra aver trovato la chiave del successo.

Ma lungi dal voler sedersi sugli allori, la nuova stagione di Radio 3i si prospetta all’insegna della sfida. «L’anno scorso, a Pane Tostato, c’è stata una gara contro un maratoneta: lui a corsa e io in autostop» ci spiega il direttore Matteo Pelli: «Quest’anno sfide simili non mancheranno, anche se, chiaramente, le modalità saranno diverse.

E per non farmi mancare nulla, posso già anticipare che nella seconda puntata offrirò la colazione a un bel personaggio (che non posso per il momento svelare), per poi tornare in radio scroccando passaggi». La motivazione, dunque, non manca. «No di certo» risponde Pelli, «anzi, abbiamo delle scalette molto piene per questo stagione».

Stesso programma, stessa squadra, e non solo a Pane Tostato. «Sì, perché c’è molta attesa da parte del pubblico... I radioascoltatori dimostrano di essersi affezionati a Danny Morandi nel pomeriggio, alla Lolla alla mattina, ai Blues Brothers nei weekend... Forse anche per l’atmosfera “casalinga” che vi si respira.

Con Stilelibero, per esempio - che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 - è come entrare in una sorta di villaggio vacanza, dove uno può giocare a uno dei tre giochi in programma e vincere, per esempio, i biglietti per andare a sentirsi il concerto di Ramazzotti».

E a proposito dei recentissimi dati in merito al crescente ascolto di radio digitale, Radio 3i non si fa cogliere impreparata. Come già anticipato qualche tempo fa (vedi GdP del 22 luglio, p. 25), a novembre sarà infatti anche in Dab+. «Per noi è una grandissima conquista» commenta Matteo Pelli, «anche perché, sia a livello di sito che di App, vediamo che c’è molto attaccamento da parte del pubblico. Con il Dab, inoltre, riusciremo finalmente ad arrivare nelle valli e in quelle zone del Ticino dove per il momento ancora non ci siamo. Per noi è un regalo enorme».

(DG)