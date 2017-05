Attenzione alle zone a traffico limitato

Tali zone furono introdotte in Italia per contrastare l’inquinamento e per rendere più vivibili i centri storici. Ma se vi si accede inavvertitamente... la multa è salata.

Il Touring Club Svizzero mette in guardia dal "rischio" di accedere inavvertitamente, in Italia, nelle zone a traffico limitato (ZTL). In queste aree all’interno del centro urbano, infatti, di regola non è possibile accedere e circolare se non a piedi o in bicicletta. Se si fa altrimenti, la multa rischia infatti di essere salata.

Le ZTL le troviamo ovunque: nelle metropoli, nelle città d’arte o in sperduti paesi di campagna o di montagna. È delimitata da una serie di “porte di accesso” che, oltre ad essere segnalate da appositi cartelli stradali, sono controllate da impianti telematici che rilevano automaticamente le targhe di tutti i veicoli che vi transitano. I tipi di ZTL sono tre: con pedaggio (solo Milano Area C); con abbonamento: residenti ed esercenti pagano se vogliono entrare e parcheggiare oltre certi limiti (es.: Roma); tradizionali: transito vietato e basta, tranne residenti e comunque spesso con limitazioni anche per loro.

Modalità d’accesso

Per il turista-automobilista che desidera soggiornare in un albergo all’interno di una ZTL, per ottenere il permesso di accesso temporaneo deve preventivamente informarsi presso l’albergatore. La validità del permesso, le modalità d’accesso e gli orari possono variare da città a città. Nella maggioranza dei casi, durante il soggiorno, l’auto deve rimanere parcheggiata in un’autorimessa commerciale o privata dell’albergo, altrimenti dev’essere lasciata al di fuori della ZTL.

Più infrazioni, più contravvenzioni

È facile attraversare inavvertitamente anche più volte una ZTL e incappare così in più contravvenzioni. Lo sanno bene anche molti automobilisti svizzeri che, per disattenzione o mancata informazione, sono stati multati per accesso o transito non autorizzato nelle ZTL per una o più volte. Queste sono difficilmente contestabili.

Un turista del Canton Vaud in visita a Pisa, nell’intento di posteggiare in centro, è entrato per tre volte, in brevissimo tempo, in una ZTL. Al suo rientro in Svizzera gli sono state intimate tre multe. Ha chiesto quindi ad ASSISTA-TCS di far ricorso dichiarandosi disponibile a pagare una sola multa. La risposta è stata lapidaria. Infatti, la Corte di Cassazione ha sentenziato, proprio sulla fattispecie, che nel caso di più infrazioni alla medesima norma, anche se le violazioni sono state commesse in tempi ravvicinati e sono della stessa natura, devono essere inflitte e pagate tante sanzioni quante le contravvenzioni commesse.

Come informarsi

Prima di mettersi in viaggio, il TCS invita a consultare le informazioni turistiche sul proprio sito, oppure scaricare l'app “ZTL Italia” che funziona come un navigatore. Se invece si vuole consultare personalmente una zona per verificare quante ZTL s’incontrano, si può farlo facilmente con uno zoom sulla mappa e cliccando sul dettaglio dei varchi.

(Red)