Di corsa con i pancakes

La tradizione vede diverse città inglesi impegnate oggi, martedì grasso, nella corsa dei pancakes. La tradizione vuole che alcune vie della capitale vedano correre partecipanti, magari in abito da cuoco, con una padella e dei pancake. I pancake, infatti, sono associati con il giorno precedente la Quaresima, in quanto si trattava di un ultimo giorno per usare prodotti a base di uova, zucchero e farina giusto prima dell’inizio dei quaranta giorni di digiuno in preparazione alla Pasqua.

In Inghilterra, molte cittadine, sin dal XII secolo, ospitavano una caratteristica partita di football nella giornata del martedì grasso, tradizione che venne meno nel XIX secolo, con l’arrivo dell’Highway Act del 1835 con cui si proibì il gioco del calcio nelle zone pubbliche. Il martedì grasso era inoltre considerato una “mezza festività” in Inghilterra. Iniziava infatti alle ore 11 del mattino, introdotto dai rintocchi della campane. La tradizione delle Corse di pancake, si racconta, fu originata da una casalinga di Olney che era così indaffarata nel preparare pancake che non si rese conto dell’avvicinarsi delle 11 fintantoché non sentì il rintocco delle campane. Si precipitò quindi fuori casa per raggiungere la chiesa portando con sé padella e pancake.

(Red)