È arrivata l'estate!

Il caldo è scoppiato da giorni, ma solo da oggi si può dare ufficialmente il benvenuto all'estate: il 21 giugno infatti è il solstizio d'estate, che è anche il giorno più lungo dell'anno.

L'appuntamento con il solstizio è stato poco dopo l'alba, alle ore 06:24 svizzere. In quel momento ''il Sole ha raggiunto la sua massima distanza angolare a nord dall'equatore celeste, che è la proiezione in cielo di quello della Terra'' ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Conseguenza del solstizio estivo, ha aggiunto ''è che la durata della porzione diurna del giorno sarà massima per il nostro emisfero. A Roma, ad esempio, il Sole sorgerà alle 5:34 e tramonterà alle 20:48, restando al di sopra dell'orizzonte per quasi 15 ore e 14 minuti. Naturalmente, per l'emisfero australe questo giorno marcherà il solstizio invernale''.

Il termine solstizio, ha spiegato Masi, deriva proprio dal comportamento del Sole nel cielo e viene dal latino solstitium, composto da sol-, 'Sole' e sistere, 'fermarsi'. ''Proprio in questa data - ha detto - il Sole sembra fermare la sua ascesa, per poi iniziare a riavvicinarsi all'equatore celeste, dapprima impercettibilmente, poi sempre più rapidamente, fino all'equinozio d'autunno''.

(Ats)