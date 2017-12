"È il momento", Ringo Starr diventa Sir

"Tesoro, è arrivato il momento". E sei anni dopo l'invito irriverente di Paul McCartney la regina Elisabetta ha ceduto. Ringo Starr è diventato 'sir'.

"E' un onore e un piacere", ha commentato il batterista dei Beatles la cui ultima visita a Buckingham Palace risale a 52 anni fa, quando insieme con gli altri 'Fab Four' fu insignito dalla sovrana della Mbe, la 'Medaglia dell'impero britannico'. "Sir Ringo suona bene, congratulazioni al miglior batterista e miglior amico", è stata la reazione su Twitter di 'Macca' che la stessa onorificenza l'ha ottenuta nel 1997.

Con Ringo, nome d'arte di Richard Starkey, è stato promosso a 'sir' anche Barry Gibb, l'unico sopravvissuto dei leggendari Bee Gees, che ha dedicato il riconoscimento ai suoi fratelli.

"Love, it's about time", diceva McCartney nel 2011 e forse lo ha pensato anche Ringo che, arrivato nel 1962 per sostituire Pete Best, è stato per anni il più criticato dei Beatles. "Il peggior batterista del gruppo", secondo John Lennon. Tra i cinque batteristi migliori della storia, secondo Rolling Stone. La leggenda narra che fu Ringo a inventare la frase 'A hard day's night', divenuta poi un singolo capolavoro, un album e un film. Si racconta che dopo una intensa giornata in studio il batterista si accasciò su una sedia e disse: "Ragazzi, sono distrutto". "E' stata una giornata davvero dura", aggiunse e poi accorgendosi dell'ora tarda si corresse. "E' stata una giornata, nottata davvero dura".

Alla sua voce i compagni di band affidarono capolavori come 'Yellow Submarine' e 'With a Little Help from my Friends'. E dal suo genio uscì uno dei brani più visionari dei Beatles 'Octopus's Garden'. Il mito vuole che l'idea per il pezzo venne a Ringo durante una vacanza in Sardegna nel 1968 a bordo dello yacht di Peter Sellers. Fu lui a raccontare a Ringo che i polpi girano nelle profondità marine alla ricerca di oggetti e pietre luccicanti con le quali poi creano 'giardini nell'oceano'.

Ringo aveva scelto il suo nome di battaglia perché amava indossare tanti anelli. Ha assunto droghe e bevuto fiumi di alcol. Oggi vive tra la Svizzera e la California e pratica il pilates. "I Beatles sono stati un'incredibile, breve periodo della mia vita. Ci ho messo 22 anni per arrivarci e dopo otto era tutto finito", è una delle frasi più memorabili di Richard che dopo il referendum sulla Brexit si è schierato a favore del divorzio dall'Unione europea definendolo "un grande passo" per la Gran Bretagna.

(Ats)