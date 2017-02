Francesco Gabbani trionfa a Sanremo

Francesco Gabbani ha vinto il festival di Sanremo 2017, con il brano "Occidentali's Karma". Il cantautore toscano lo scorso anno si era imposto tra le Nuove Proposte con "Amen". Il suo balletto con lo scimmione - dietro le cui sembianze si nasconde Filippo Ranaldi, 28enne coreografo di X Factor - è diventato virale e ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori.

Fiorella Mannoia seconda classificata, con il brano "Che sia Benedetta". L'interprete ha conquistato anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Terzo gradino del podio per Ermal Meta, con il brano "Vietato Morire". Il cantautore di origini albanesi, che l'anno scorso era in gara tra le Nuove Proposte, ha conquistato anche il Premio della Critica Mia Martini.

L'ultima serata

A segnare la finale, anche la presenza all'Ariston di Maurizio Crozza che fa irruzione in teatro nei panni del senatore Antonio Razzi, una delle sue maschere cult. Torna anche Geppi Cucciari che scuote il festival schierandosi con la sindaca di Roma Virginia Raggi contro il titolo sessista di Libero ("Je suis patata bollente") e invocando la verità sul caso Regeni ("Dopo un anno non abbiamo ancora capito perché è morto").

L'Ariston balla con Alvaro Soler e accoglie anche Rita Pavone, premiata per una carriera più che cinquantennale, che canta 'Cuore', ed Enrico Montesano, che rievoca i tempi in cui si tornava a casa dal lavoro per seguire il festival e cantare, "mentre oggi se canta poco perché non c'è più lavoro".

Toccante, nel prologo della serata, l'esibizione dei Ladri di carrozzelle, la band nata 28 anni fa e formata da giovani con diverse abilità, che dedicano l'inno 'Stravedo per la vita' all'ex componente Piero Petrullo, suicida pochi giorni fa.

E' tempo dei saluti finali. Carlo Conti fa 'I migliori anni' ed elenca gli 'io che'. "Io che Maria e Carlo, Carlo e Maria, io che non posso più fare due passi perché tutti mi chiedono il portachiavi... Io che sono figlio unico, finalmente ho trovato una sorella". Risponde Maria: "Grazie, anche per me sei un fratello, ti voglio bene. E voglio ringraziare la Rai: ho scoperto che in un'azienda di Stato lavorano tanti professionisti e con tanta vera professionalità".

(Ansa/Red)