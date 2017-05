I primi 20 anni di Radio Fiume Ticino

Fondata a Locarno nel 1997, l'emittente privata con sede a Locarno festeggia sabato in occasione della Notte Bianca in Piazza Grande.

Che questo 2017 sia l’anno delle radio private ticinesi l’abbiamo scritto già settimana scorsa parlando del compleanno di Radio3i, che ha festeggiato sabato scorso con 1500 persone i suoi 30 anni. Questa settimana tocca a Radio Fiume Ticino, che sabato 20 maggio spegne 20 candeline durante la Notte Bianca in Piazza Grande a Locarno. Ne parliamo con il direttore artistico Matteo Vanetti.

Con i 20 anni si esce dal mondo dell’adolescenza, anche RFT è diventata “grande”?

Direi di sì. Da quando siamo nati nel 1997 sono cambiate diverse voci e ci siamo adeguati ai tempi utilizzando nuovi mezzi.

RFT nasce dall’idea di un gruppo giovanile, di cosa si trattava?

Di una realtà che esiste tuttora, Diario e/o Tazebao: un’associazione di giovani nata a Locarno (fondata da Fabio Bacchetta-Cattori, ndr.) che promuove cultura e molto altro. Io facevo il liceo quando nel 1997 RFT ha vinto la concessione radiofonica per il Sopraceneri e mi ricordo di aver “bigiato” la scuola per veder nascere la radio. Dal 2007 ci siamo espansi nel resto del Cantone, anche se non riusciamo ad arrivare in FM a Chiasso e a Mendrisio e siamo coscienti che per noi è un limite. Comunque grazie al DAB arriviamo ovunque.

È da 20 anni che la radio trasmette dallo stesso edificio, ma gli studi non sono più quelli di una volta. È vero che all’inizio erano sottoterra?

Sì, sì, tutto vero! Dal 2006, invece, la diretta è al terzo piano e proprio quest’anno lo studio è stato rinnovato e inaugurato in occasione della data esatta del compleanno, il 21 marzo. Il nuovo studio è più moderno e costruito per l’interazione, come le dirette di Facebook che usiamo per dare un volto agli speaker della radio. Siamo stati i primi in Ticino ad avere una pagina su FB e abbiamo la fan base più ampia.

Una caratteristica di RFT è quella di viaggiare molto sul territorio…

Abbiamo sempre cercato modi diversi di trasmettere la radio. Con il truck di RFT facciamo la radio da dove vogliamo, abbiamo trasmesso anche da una stalla! Una volta, invece, siamo andati in onda per ben un mese da una vetrina in Piazza Grande a Locarno: non si trattava di un’operazione commerciale, ma di un modo per stare vicini alla gente. Sempre di più ormai la radio non è un sottofondo, l’ascoltatore vuole essere stimolato. Per questo è necessario sperimentare, lo facciamo anche con “Bazzi tuoi”, la trasmissione di Marco Bazzi costituita da 30 minuti di parlato che, vi assicuro, sono tantissimi!

Questo sabato alla Notte Bianca di Locarno spegnete 20 candeline, cosa dobbiamo aspettarci?

Ci saranno diversi ospiti, tra i quali i Pegasus, i La Rua, i Make Plain e molti altri! Avremo inoltre un vero e proprio villaggio di RFT: per festeggiare con tutti gli speaker della radio, gli artisti e le varie personalità ticinesi bisogna giocare in diretta con Aldo, Firi e lo Zio Ricky, oppure andare sulla pagina FB per cercare di vincere due VIP Pass per l’accesso nella zona esclusiva con tutti .

(CTOMA)