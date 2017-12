I rischi dietro la fondue chinoise

Il Laboratorio cantonale mette in guardia dai rischi di infezioni (oltre 7mila in Svizzera ogni anno) causate dall'inosservanza delle basilari regole di igiene.

"Nei giorni di festa si assiste a un aumento delle malattie diarroiche come la campilobatteriosi, spesso causate da un’inadeguata preparazione dei cibi, in particolare della fondue chinoise": a dirlo è il Laboratorio cantonale ticinese, che spiega in un comunicato stampa che le infezioni da Campylobacter sono tra le cause di patologie diarroiche più diffuse al mondo.

In Svizzera si registrano ogni anno tra i 7mila e gli 8mila casi (7764 nel 2016) di campilobatteriosi confermati in laboratorio, con un'incidenza per 100mila abitanti di 98.56 per gli uomini e di 82.48 per le donne (dati del 2016). In Ticino l'incidenza è leggermente inferiore e si situa a un'ottantina di casi per 100mila abitanti (totale 284 casi nel 2016).

"Osservando semplici regole si riduce tuttavia notevolmente il rischio di contrarre l’infezione", sottolinea ancora il Laboratorio cantonale che, unitamente all’Associazione dei chimici cantonali svizzeri, all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, intende ricordare diversi suggerimenti sull’igiene da seguire per gustare in tutta sicurezza questo piatto.

SEPARARE CORRETTAMENTE

Utilizzare sempre per la carne e per gli altri alimenti taglieri, utensili da cucina e piatti separati.

A tavola, utilizzare sempre due piatti: uno per la carne cruda e uno per la carne cotta, i contorni e le salse. Evitare il contatto tra la carne cruda con altri cibi crudi o pronti per essere consumati, come contorni e insalata.

Evitare che il liquido della carne fresca scongelata entri in contatto con i cibi crudi o pronti al consumo.

CUOCERE CORRETTAMENTE

La carne, soprattutto il pollame, deve sempre essere ben cotta. Non deve essere cruda all’interno.

(Red)