Il corteo del Rabadan ritrova il sole

Il corteo in maschera del Rabadan, momento clou di questa 154.ma edizione del carnevale di Bellinzona, ha ritrovato il sole, dopo la pioggia e anche la neve che hanno caratterizzato le ultime due edizioni. Così gli oltre 20.000 spettatori paganti hanno assistito alla coloratissima sfilata di quasi 60 carri, gruppi e guggen su viale della Stazione per un totale di 3.700 persone in maschera e ben 1.700 figuranti e musicisti che hanno accompagnato il corteo. Ma nonostante gioia, musica, carri e montagne di coriandoli e naturalmente maschere, alcune molto innovative e ricercate, non si poteva non pensare al dramma tra giovedì e venerdì notte con la morte di un giovane comasco, che stava tentando di entrare nella Città del carnevale senza pagare il biglietto ed è stato travolto da un treno nella galleria di Svitto. È stato anche il primo corteo della nuova regina, Elisa Brenna, che ha sfilato su un imponente carro regale, realizzato per l’occasione, accanto al proprio e consolidato consorte carnascialesco, Renato Dotta. Mentre è stato l’ultimo del presidente della Società del carnevale, Bixio Caprara, che per impegni politici lascerà il testimone all’ex sindaco di Cadenazzo Flavio Petraglio.

Per quanto riguarda i migliori carri e gruppi, la satira sulle dichiarazioni renziane di AlpTransit messa in scena dal gruppo della Castello Bene di Castel San Pietro ha catturato i favori della giuria, così come la spaventevole Apoc@lypse de I Grezz di Bellinzona. La Cuccagna di Tesserete si è messa in evidenza con un classico tema, Piove governo ladro, che ha conquistato il terzo gradino del podio di gradimento. Tra i gruppi hanno trionfato il Puian Team, sempre della capitale, con il loro “Siluro del Lac”, seguiti dalla parodia della Belle Èpoque tecnologica degli Spargürei di Malvaglia. Al terzo posto, sempre tra i gruppi, l’aperitivo “ticines” dei Bambela. In evidenza anche il carro costruito dagli allievi delle Elementari, “Il giardino della regina”, che ha sfilato con i grandi.

Oggi si prosegue: alle 14 nel capannone di Piazza del Sole la Città dei bambini proporrà giochi e merenda per i piccoli sudditi di Re Rabadan. Alle 19 apertura della Città del carnevale e dalle 21 in Piazza Collegiata spazio al tiro alla fune, al palo della cuccagna e alla RabaRun. Nel capannone in Piazza del Sole DJ set dalle 21, concert show della Rufus Band dalle 22 e delle Dirty Dolls dalla mezzanotte e trenta. La festa proseguirà sino alle 3 del mattino.

Le classifiche

CARRI

1. La Castello Bene di Castel San Pietro

“Gotthard Alp... Renzit”

2. I Grezz di Bellinzona

“Apoc@lypse”

3. Cuccagna di Tesserete

“Piove Governo ladro... e noi Pagliacci...”

GRUPPI

1. Puian Team Bellinzona

“Al siluro del Lac”

2. Spargürei mostri di Malvaglia

“Prima la belle époque con bon ton... adess tüt bestie col smartphone”

3. Bambela di Bellinzona

“AlpTransit: aperitiv ticines?”

PREMIO SIMPATIA CARRI E GRUPPI

1. I Saltinbanch di Biasca

“Radar per la selavaggina”

CONCORSO VETRINE

1. Farmacia Teatro;

2. Macelleria Huber; 3. Ottica Martini.

CONCORSO BAR

1. L’Incontro;

2. Bar 700; 3. Caffè degli Artisti.

CONCORSO TENDINE

1. Jazzera;

2. Sci Club Lavorgo; 3. Taia & Medega.

CAPANNONE RABAEVENTI

1. Sci Club Lodrino 2. Pallacanestro

Bellinzona; 3. GDT Bellinzona.

