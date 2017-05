Il sosia di Messi fa impazzire i fans

Reza Parastesh, diventato famoso per essere la fotocopia del calciatore del Barcellona, non piace però alla Polizia iraniana: "Sta minando l'ordine pubblico".

Anche la Cnn gli ha dedicato un servizio, così come gran parte della stampa nazionale e internazionale, oltre a numerosi siti web. E per tutti è il 'Messi iraniano', acclamato dalla gente per le strade di Teheran dove gira indossando la maglietta del campione di calcio argentino.

Ma ora l'impressionante somiglianza con Lionel Messi rischia di creare problemi al sosia Reza Parastesh, sempre attorniato da 'ammiratori' che voglio una foto con lui, spesso addirittura chiedendo autografi.

Alla polizia non piace infatti questa sua fama che, secondo gli investigatori, sta "minando l'ordine pubblico" e sta "creando problemi al traffico". Per questo, secondo quanto riporta il quotidiano 'Haft-e Sobh', Parastesh è stato fermato e portato in una stazione di polizia.

In ogni caso, Parastesh si appella ai suoi sostenitori: "la gente mi conosce come Messi iraniano e sono felice, perché la mia presenza porta gioia e eccitazione alle persone".

(Ats)