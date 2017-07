La Barbie non vende più

Il colosso americano dei giocattoli Mattel è risultato sotto le attese degli analisti, con le vendite di Barbie a livello globale che scendono nel secondo trimestre del 5%. I ricavi si sono attestati a 974,5 milioni di dollari, sotto i 979,7 milioni attesi dagli specialisti.

Le perdite per azione si sono attestate a 14 centesimi, oltre i 9 centesimi previsti. I titoli Mattel sono calati in borsa nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere il 3,80%.

(Ats)