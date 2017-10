L'argento nei capelli e l'oro nel cuore

di Michela Giacobone

Il ruolo del nonno ha conosciuto una significativa evoluzione negli anni, soprattutto per via dei mutamenti che hanno interessato la società. Questa figura è stata travolta da un’ondata di modernità e si è trovata dinanzi a un mondo sempre più frenetico e veloce. Ma, al tempo stesso, ha acquisito una diversa rilevanza nel nucleo famigliare: da saggi depositari di preziosi saperi, infatti, i nonni sono diventati punti di riferimento per dei figli che sempre più spesso affidano a loro la cura dei propri bambini. Il contributo educativo che ne deriva non è da sottovalutare. Il rapporto quotidiano tra nonni e nipoti innesca infatti un meccanismo importante che garantisce la crescita di ambo le parti: i bambini, attraverso i racconti delle esperienze di vita dei propri nonni, imparano a conoscere un mondo che, ormai superato e soppiantato dall’era tecnologica e moderna, andrebbe altrimenti dimenticato. E, allo stesso tempo, i nonni attraverso le esperienze dei nipoti entrano in contatto con il mondo di oggi e con i nuovi linguaggi che lo caratterizzano.

Anche la TV ha sempre mostrato nel corso dei decenni una certa attenzione verso queste figure, rendendole protagoniste di programmi indimenticabili, dai quali è emerso il ritratto di persone che, pur avendo vissuto in epoche diverse, hanno saputo integrare le proprie esperienze con quelle dei più giovani.

Come dimenticare, ad esempio, il vecchio dell’Alpe, noto più comunemente come il nonno di Heidi, personaggio altero e scostante che proprio grazie alla sua piccola e vivace nipotina impara ad essere un uomo migliore, meno burbero e introverso? Oppure il simpatico nonno Felice interpretato da Gino Bramieri, protagonista della omonima sit-com italiana, trasmessa dal 1992 al 1995: un personaggio che non si tirava certi indietro nell’educazione dei suoi tre nipotini Federico, Eva e Morena, ma lo faceva sempre animato da buonumore e allegria.

Ad aggiudicarsi il podio di “nonno per eccellenza” della TV degli ultimi anni è Libero, il Lino Banfi di Un medico in famiglia, la serie italiana che dal 1998 è uno degli appuntamenti più seguiti della stagione RAI. Lino Banfi ha saputo interpretare il suo tempo: attraverso il personaggio di Libero, ha dimostrato come il dialogo e l’ascolto siano i mezzi indispensabili per guadagnarsi l’amore e la fiducia dei propri cari. Mettendo in pratica questa riflessione, regalando al pubblico un nonno indispensabile alla famiglia Martini, che si dedica anima e corpo, per ben dieci serie, al figlio Lele e ai tre nipoti Maria, Ciccio e Annuccia, Banfi è entrato nel cuore dei telespettatori. Persino di quelli che potevano guardarlo con sospetto per via dei ruoli nel cinema trash degli anni Settanta e Ottanta.

Infine, recentemente è approdato su TV2000 "Il programma del secolo", il game-show di sei puntate che ha messo a confronto le due generazioni - nonni e nipoti - proponendo una sfida sulle tematiche più svariate, come i cibi e i giochi di ieri e di oggi. Insomma, nessuno pensi che essere nonni significhi essere “vecchi”! L’attenzione che oggi viene rivolta a questo ruolo ne è la dimostrazione, e lascia ben sperare per il futuro.