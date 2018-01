L'orsa Fränzi compie 35 anni

L'orsa bruna siriana Fränzi, custodita nello zoo di Goldau (SG), ha spento oggi 35 candeline. Per festeggiare il genetliaco della più vecchia orsa del programma europeo di riproduzione, al plantigrado è stata regalata una "torta" composta delle sue ghiottonerie preferite, tra cui il miele.

Dopo aver snobbato il regalo posto nel recinto in cui è custodita, Fränzi si è avvicinata alla torta, divorandola. L'orsa è attiva anche in inverno, quando normalmente questi animali vanno in letargo. Si sveglia solo per cibarsi. La sua vicina Evi, invece, dorme sodo per tutta la stagione fredda, indica una nota odierna dello zoo.

Fränzi, pur essendo nata a Berna, ha trascorso quasi tutta la sua vita nello zoo di Goldau. Qui vi è arrivata nel 1983 nell'ambito di un programma di riproduzione, perfettamente riuscito. Fränzi ha infatti avuto più discendenti.

Gli orsi bruni siriani sono la più piccola sottospecie di orso bruno. Sono onnivori, nutrendosi quasi di ogni sorta di cibo, compresa carne, erba e frutta. Questa specie, più piccola e dal vello più chiaro dell'orso bruno europeo, occupa una vasta area dell'Asia occidentale, ma la sua popolazione sta declinando a causa della distruzione dell'habitat, del bracconaggio e della frammentazione delle popolazioni.

(Ats)