Masterchef in esterna in Svizzera

Alberto, Davide, Denise, Kateryna e Simone sono i migliori 5 che si sfideranno domani nella puntata di MasterChef Italia - il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy - in onda alle 21.15 su Sky Uno HD. Con la Mystery Box di questa puntata i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo alzano l'asticella. Per superare la prova non basterà cucinare bene, ma sarà necessario saper raccontare una storia, possibilmente utilizzando la fantasia e soprattutto bisognerà impiattare in maniera impeccabile, curando ogni dettaglio. Dieci gli ingredienti con cui preparare il proprio piatto, ma la chiave giusta per dimostrare il proprio estro sono lo stupore e la sorpresa.

Solo tre piatti meriteranno l'assaggio dei giudici, ma soltanto uno conquisterà il loro palato e conseguentemente il vantaggio nell'Invention Test. Il migliore a questo punto potrà decidere non soltanto cosa cucinare, ma avrà la possibilità di assegnare ai suoi compagni di gara una serie di divieti.

La corsa verso la sfida finale si farà poi sempre più difficile con la nuova prova in esterna. Gli chef amatoriali, infatti, si giocheranno il tutto per tutto all'interno della cucina del ristorante tre stelle Michelin Schauenstein Schloss dell'Executive Chef Andreas Caminada. In Svizzera, a Fürstenau, la città più piccola del mondo, dovranno cimentarsi con i piatti dello Chef stellato e stare al passo della sua brigata.

Solo uno vincerà la prova e potrà così accedere alla serata finale, per gli altri la sfida del Pressure Test. Chi non riuscirà a fare bene dovrà togliersi il grembiule e rinunciare al sogno di diventare il settimo MasterChef italiano. Prosegue l'appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05, sempre su Sky Uno HD.

Tra gli ospiti di questa settimana: la chef stellata Aurora Mazzucchelli che presenta una ricetta in cui celebra uno dei tesori gourmet protagonisti della sua cucina, le lumache di terra. Si va poi nelle Langhe, a Guarene, per conoscere la cucina del giovane chef stellato Michelangelo Mammoliti, uno tra i più brillanti enfant prodige della cucina italiana. Come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina; Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare mentre, Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo ristorante stellato, L'Argine a Vencò. E, infine, ritroveremo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti della settima edizione del cooking show.

