Miss Svizzera tornerà in TV

Dopo una pausa di tre anni, il concorso di Miss Svizzera farà l'anno prossimo il suo ritorno sul canale privato svizzero tedesco 3+. In programma ci sono tre appuntamenti con i casting e la diretta della finale. Le date non sono ancora state fissate, ma ci rallegriamo di "ridare nuova vita ad uno dei marchi più amati della Svizzera", ha detto oggi all'ats il direttore di 3+, Dominik Kaiser.

Il rilancio del concorso coincide con un ritorno alle origini. La nuova reginetta non avrà più l'immagine di "ambasciatrice in ambito caritativo", come hanno provato a fare gli organizzatori negli ultimi anni. Per la nuova edizione cerchiamo "una personalità forte e affascinante, che sarà chiamata a rappresentare la Svizzera con cordialità e con i piedi per terra", ha dichiarato il direttore di 3+.

Dopo il divorzio deciso nel 2011 della emittenti pubbliche della SSR, il concorso è stato trasmesso da SAT.1 Schweiz. Nell'ultima edizione, andata in onda nel novembre 2015, la corona è andata alla friburghese Laurine Sallin, che risulta tuttora la Miss Svizzera in carica.

In questi anni i diritti sul marchio Miss Schweiz erano passati all'imprenditore di Zugo Guido Fluri. Lo scorso febbraio Fluri ha venduto i diritti, per una somma che non è stata resa nota, alla società Eventschmiede AG. I nuovi proprietari dell'organizzazione si chiamano Angela Fuchs, Iwan Meyer e Andrea Meyer.

