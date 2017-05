Nuovi francobolli dedicati al Ticino

I castelli di Bellinzona e Locarno e il festival del film che si tiene nella città sul lago Maggiore sono fra i temi della seconda emissione filatelica 2017 della Posta. I francobolli sono acquistabili e validi da domani, indica una nota diramata oggi.

Il francobollo speciale da un franco "Festival del film Locarno", che ne celebra la 70esima edizione di quest'anno, mostra il muso di un leopardo ruggente. Un franco valgono anche i due francobolli speciali della serie Europa raffiguranti i tre castelli di Bellinzona, "Castelgrande" e "Sasso Corbaro e Montebello". Essi partecipano anche alla competizione per il titolo di francobollo Europa più bello, quest'anno dedicata al tema castelli.

Il quarto francobollo speciale "ticinese", "Castello Visconteo", con sovrapprezzo 85 + 40 centesimi, si aggiunge invece alla serie Pro Patria su castelli e fortezze della Svizzera.

Nella nota la Posta dà speciale rilievo al suo francobollo panoramico "Churfirsten". Si tratta in realtà di quattro affrancature da 85 centesimi, che messe una accanto all'altra raffigurano l'intero versante sud della frastagliata catena montuosa sangallese. L'autrice è la bozzettista Bernadette Baltis, che per la Posta ha già creato diversi francobolli, tra cui quelli raffiguranti il gruppo Eiger, Mönch e Jungfrau, un altro panorama che nel 2007 è stato scelto come il francobollo più bello d"Europa.

Un altro francobollo ancora è dedicato alla festa svizzera degli alpigiani e dei costumi di Unspunnen, che si svolge ogni dodici anni a Interlaken.

Fra i temi dell'emissione filatelica c'è pure la ferrovia Brienz-Rothorn, nell'Oberland bernese, entrata in funzione 125 anni fa come la più alta cremagliera a vapore dell'epoca. Un francobollo speciale è inoltre dedicato alla "Fondazione ch", "per il suo impegno cinquantennale a favore della collaborazione confederale".

Come già nella prima emissione 2017, alla scansione con la Post-App i nuovi francobolli offrono informazioni supplementari interattive, indica il comunicato.

(Ats)