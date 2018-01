Quando è l’adulto a dire: "M'insegni a giocare?"

I genitori attribuiscono molti pericoli ai videogiochi, senza conoscerne però le possibilità relazionali ed educative. Come l’impiego di questi strumenti in ambito didattico.

Dipendenza, passività, induzione alla violenza... sono solo alcune delle preoccupazioni ricorrenti che attraversano la mente dei genitori di fronte al tema videogiochi. L’attività in questi universi virtuali, infatti, il più delle volte viene svolta dai ragazzi in una sorta di isolamento nella propria stanza, creando barriere e stigmatizzazioni da parte dall’adulto. «Consideriamo il videogioco come una strada deviante», ha osservato una delle relatrici della conferenza di ieri alla Biblioteca cantonale di Bellinzona, la docente e pedagogista Rosy Nardone. «Ma la verità - ha aggiunto - è che non l’abbiamo mai sperimentata».

Citando una fiaba di un illustre collega, Gianni Rodari, la docente ha infatti evidenziato come uno dei primi nodi da sciogliere sia l’ignoranza dei genitori verso il mondo vid§eoludico, di cui in realtà non si conosce il funzionamento. «È come recensire un romanzo senza leggerlo». Una parola fondamentale oggi in ambito pedagogico è al contrario edutainment: un neologismo che evidenzia il rapporto virtuoso che può instaurarsi tra educazione e (video)gioco. Un metodo che richiede al genitore una buona dose di umiltà, con la quale domandare al proprio figlio: «Mi insegni?». Ma non è importante essere bravi, «perché i ragazzi riconosceranno il fatto che vi siate messi in gioco» ha concluso Nardone.

Certo, i dati menzionati da Alessio Petralli, direttore della Fondazione Möbius (che con le Biblioteche cantonali, Coscienza Svizzera e il Centro di risorse didattiche digitali ha organizzato l’incontro) sono impressionanti: quella dei videogiochi è un’industria che da sola fattura 91 miliardi di dollari, più di cinema e musica messi insieme. Ed è inquietante pensare che il prodotto più venduto sia GTA, i cui protagonisti sparano, rubano auto e pronunciano frasi irripetibili. Ma, accanto a questo, c’è la possibilità offerta dai videogiochi di ultima generazione di esplorare mondi complessi, che conducono in territori fantasy, o consentono di fare un tuffo nella Storia, tra le città del passato perfettamente ricostruite, come la Firenze medicea o la Parigi della Rivoluzione di Assassin’s Creed.

Come ha spiegato lo specialista di videogiochi Filippo Zanoli, infatti, l’esperienza in questi ambienti virtuali ha sempre meno a che vedere con la passività davanti a uno schermo. Al contrario, attorno ai videogiochi nascono tornei e competizioni ufficiali, tanto che “guardare gli altri giocare” sta diventando un fenomeno sempre più diffuso tra i Millennials. Perché la condivisione virtuale dei social sta assorbendo, in fondo, anche un business solido come quello videoludico. Ma non è detto che sia un bene…

(FMO)