Radio in Ticino, chi scende e chi sale

Pubblicati i dati di ascolto e delle quote di mercato relativi al secondo semestre 2016. Spicca la netta crescita di Radio 3i.

Sono stati pubblicati i dati relativi al secondo semestre 2016 relativi alle quote di mercato e ai contatti delle radio ticinesi. Per quanto riguarda le quote di mercato, rispetto al secondo semestre 2015, marcia sul posto Radio Fiume Ticino, diminuiscono Rete Due e Rete Tre, mentre crescono Rete Uno e Radio 3i.

Più o meno analoga la situazione dei contatti (penetrazione) del secondo semestre 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con Radio 3i in forte crescita, Rete Due e Rete Tre in diminuzione e stabili Rete Uno e Radio Fiume Ticino.

Scendendo nei particolari delle quote di mercato si evince come Rete Uno nel secondo semestre 2016 abbia avuto il 41,4% di spazio, Rete Due il 4%, Rete Tre il 16,2%, Radio 3i l'11,1% e Radio Fiume Ticino il 4,7%.

Alla voce contatti la situazione è invece la seguente: Rete Uno 129'700, Rete Due 22'100, Rete Tre 84'100, Radio 3i 62'000, Radio Fiume Ticino 34'200.

(Red)