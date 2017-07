Roger con le mani in pasta

La notizia che Roger Federer abbia scelto di fare da sponsor a Barilla non è nuova. E proprio per questo motivo a maggio il campione di tennis svizzero si è recato presso il quartier generale dell'azienda italiana, che sorge a Parma, per conoscere da vicino ciò che produce e come.

E così il campione di Wimbledon ha potuto letteralmente mettere le mani in pasta e toccare in prima persona il prodotto che pubblicizza. Ha inoltre potuto conoscere vedere tutti i passaggi della produzione e conoscere le persone che ci lavorano.

A dimostrazione di tutto ciò vi sono le foto che Federer ha pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook dove, come detto, si vede il tennista con la classica tuta bianca e intento a maneggiare quelli che sembrano degli spaghetti.