Sempre meno TV, sempre più YouTube

di Ilaria Sargenti

Si è conclusa domenica nel capoluogo lombardo la Milan Games Week, la più importante fiera italiana del videogioco. Decine di migliaia i visitatori degli stand e degli eventi in programma. Tra di loro una prevalenza di giovani e giovanissimi, attratti sì da consolle e giochi, ma soprattutto dalla presenza dei loro beniamini: gli youtubers. Chi ha a che fare con i ragazzi lo sa: il tempo che preadolescenti e adolescenti passano davanti alla TV cala vertiginosamente o si azzera per fare spazio alla visione di video in rete sul canale YouTube. Video confezionati da altri giovani - chiamati appunto youtubers - che hanno ottenuto via via sempre maggiore popolarità. Ma com’è possibile che filmati e protagonisti tanto semplici possano attrarre i nostri figli al punto da creare una sorta di dipendenza? Ci risponde Alberto Pellai (nella foto), medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore di libri di successo quali L’età dello tsunami e Tutto troppo presto (DeAgostini). «Da una parte i ragazzi trovano qualcuno di molto simile a loro, che parla la loro lingua, che fa più o meno le stesse cose - competizioni, esperienze, trasgressioni - ma che nel momento in cui le fa ha un pubblico molto ampio e riceve conferme. È una storia di successo di qualcuno che è simile a loro»