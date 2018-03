Si paga di più con carte di credito e debito

Nuovo record nel 2017 in Svizzera per i pagamenti senza soldi contanti. Tanto che un terzo della popolazione ha affermato di immaginarsi di vivere senza banconote.

Gli acquisti tramite carte di credito o di debito hanno raggiunto un nuovo record lo scorso anno in Svizzera superando il miliardo di transazioni. Il 50% dei consumatori paga in modalità contactless, cioè senza inserire la carta nel lettore, ma solo avvicinandola. L'uso dello smartphone per i pagamenti invece rimane ancora molto marginale, stando ad un sondaggio di comparis.ch.

In Svizzera sono in circolazione ben 17 milioni di carte di credito o di debito, stando alla Banca Nazionale Svizzera. I pagamenti senza denaro contante sono sempre più frequenti e un terzo dei cittadini ormai si immagina di vivere senza banconote, stando all'inchiesta realizzata dall'istituto Innofact su un campione di 1’038 persone in tutte le regioni della Svizzera.

Solo il 40% degli intervistati preferisce pagare ancora con banconote, e si tratta in maggioranza di donne (43% contro 36% di uomini). Una persona su due paga via etere - senza inserire la carta nel lettore e digitare il codice - ma il 72% degli intervistati è preoccupato per la sicurezza. In effetti - spiega l'esperto di telecomunicazioni di comparis Jean-Claude Frick citato nel comunicato - una simile carta potrebbe essere utilizzata da terzi per pagare piccoli importi senza bisogno di digitare il codice PIN.

Il pagamento con lo smartphone è considerato complicato da molti utenti, anche se il 38% ritiene che in futuro il cellulare sostituirà le carte di credito. Per il momento solo il 3% degli intervistati utilizza il telefono per i pagamenti.

(Ats)